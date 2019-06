El Doctor Music Festival se cancela por falta de público

La promotora del Doctor Music Festival ha decidido cancelar la edición que tenía previsto celebrar los días 12, 13 y 14 de julio en el Circuito de Cataluña en Montmeló (Barcelona) porque "el cambio de ubicación no ha sido bien acogido por el público".

Según ha informado este miércoles Doctor Music, el Festival debía celebrarse inicialmente en Escalarre, en el Pirineo de Lérida, y tuvo que cambiar de emplazamiento porque la Agencia Catalana del Agua consideró que no estaba asegurada la evacuación en caso de inundaciones.

Esta reubicación ha provocado "un alto número de devoluciones de abonos y ha sido un durísimo golpe para el Doctor Music Festival", según los organizadores, que aseguran que se han visto obligados a cancelar los conciertos y han anunciado que devolverán los importes pagados por los espectadores que ha habían adquirido entradas.

El Doctor Music Festival, también conocido como el Festival de la Vaca, celebró tres ediciones en la zona del Pirineo donde esta vez les ha sido denegado el permiso, entre 1996 y 1998, en las que actuaron David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Bob Dylan, Massive Attack, Ani Difranco, Blur, Rage Against The Machine, Nick Cave, Patti Smith y Muse, entre otros artistas de proyección internacional.

La intención de los organizadores era hacer renacer el evento este año en el mismo lugar y "con la misma buena energía", pero las circunstancias no lo han permitido y esa ha sido la causa de la cancelación, según los organizadores.

"El ritmo de venta de entradas para el nuevo emplazamiento indica que no sería posible alcanzar la cantidad mínima requerida para ofrecer la experiencia que desde siempre habíamos soñado", ha señalado Doctor Music, que ha lamentado que "tres años intensos de trabajo" preparando este renacimiento del festival "hayan sido vapuleados por decisiones burocráticas".

En su opinión, el informe desfavorable a la celebración del festival en la comarca del Pallars (Lérida) es una decisión "que ignoraba, por un lado, el beneficio económico que el festival hubiera producido en el Pallars, y por otro, el alto valor cultural y social de acoger en Cataluña el festival más grande del sur de Europa".

The Strokes, The Smashing Pumpkins, Rosalía, Primal Scream y The Chemical Brothers eran algunas de las bandas que tenían previsto actuar en la edición del renacimiento del mítico Festival de la Vaca.

NOTICIAS RELACIONADAS Las luces estroboscópicas de los festivales triplican el riesgo de ataque epiléptico

"La promotora desea dar las gracias de todo corazón a todos aquellos que, en el curso de estos 3 años de preparativos, nos han dado su apoyo para revitalizar uno de los festivales más famosos del sur de Europa: artistas, managers, agentes, patrocinadores, medios oficiales, proveedores, técnicos, empresas colaboradoras, alcaldes de las Esterri de Aneu, propietarios de los terrenos en Escalarre, el equipo del Circuito de Barcelona-Cataluña, los medios de comunicación y los seguidores del festival", agrega Doctor Music.

La promotora devolverá el importe de los abonos y entradas adquiridas a partir del próximo 21 de junio de manera automática a aquellos que pagaron a través de la web del festival.

Los compradores que hayan adquirido sus abonos a través de otras páginas webs deberán dirigirse a estas plataformas y, si tienen algún problema, pueden ponerse en contacto con el Festival a través de help@doctormusicfestival.com.