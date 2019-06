El PSOE no descarta ni la abstención de ERC ni que Podemos entre en el Gobierno

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha admitido que la negativa del PP y Ciudadanos a abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez aboca a los socialistas a contar con la posibilidad de una abstención de ERC o JxCat en la segunda votación para poder formar gobierno.

"Son 350 diputados con los que tenemos que contar y eso es a lo que nos aboca la realidad, a lo que nos abocan los números", ha señalado Ábalos preguntado por esa posibilidad.

En su comparecencia tras las reuniones que ha mantenido este miércoles por la mañana con los portavoces del PNV, Compromís y Navarra Suma, el dirigente socialista ha recalcado que en el arco parlamentario hay "más voluntad numéricamente de construir que de obstruir" un gobierno presidido por Sánchez, y ha renovado su compromiso de intentar que haya un Ejecutivo "cuanto antes".

"Lo vamos a conseguir o pretendemos conseguirlo como establece la Constitución y de acuerdo a las reglas, en la primera votación con mayoría absoluta y, si no fuera posible, en la segunda votación consiguiendo mas síes que noes, incluidos los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo", ha señalado.

Preguntado por si el Gobierno asume como propio el criterio de la Abogacía del Estado, que se ha mostrado a favor de que Oriol Junqueras pueda salir de prisión para jurar el cargo como eurodiputado, Ábalos ha defendido que el Ejecutivo ha sido "absolutamente respetuoso hasta ahora con las decisiones que tienen que ver con cualquier contenido jurídico y vamos a seguir manteniéndonos así".

El número tres del PSOE ha evitado, no obstante, garantizar que habrá gobierno antes de agosto, como ha apuntado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, tras reunirse con él.

"Los plazos no son ni esos ni otros porque no están definidos, pero queremos que haya un gobierno lo antes posible", ha afirmado, tras subrayar que la voluntad de Sánchez es que España esté "el menor tiempo posible en esta situación". "Podemos alargar el proceso, poner palos en las ruedas, pero no hay otra alternativa", ha recordado.

Ábalos sobre la entrada de Podemos en el Gobierno

José Luis Ábalos ha asegurado que no descarta que miembros de Podemos formen parte del gobierno de cooperación en cuyo diseño trabaja ahora el PSOE porque, ha dicho, "uno tiene que contar con aquellos que quieren colaborar" en la gobernabilidad.

Ábalos ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa tras reunirse con representantes del PNV, Compromís y Navarra Suma en el Congreso, después de la cual, fuentes del entorno del dirigente socialista han precisado que la decisión de que entre o no Podemos en el Gobierno es potestad de Pedro Sánchez y recalcan, en este sentido, que Abalos desconoce si hay tomada una determinación al respecto.

"No descarto nada porque después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones. Hay quienes han mostrado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no", ha asegurado Ábalos preguntado por si rechaza que miembros de Podemos y Pablo Iglesias entren al gobierno.

El secretario de Organización del PSOE ha asegurado que "a las cosas no hay que darles muchas vueltas" porque uno tiene que contar con quien quiere colaborar y "tiene que renunciar, a la fuerza aunque sea, frente a aquellos que no solamente no quieren colaborar sino que han dicho claramente que quieren complicar las cosas".

Ha asegurado que la propuesta de gobierno de cooperación no está definida y no "es un modelo cerrado" cuando le han preguntado sobre que Iglesias pone el gobierno valenciano como referencia.

El secretario de Organización del PSOE ha asegurado que las reuniones de este miércoles han sido "absolutamente cordiales, muy agradables y muy fructíferas" y en todas ellas ha percibido una "actitud colaborativa". La próxima semana continuarán los encuentros.