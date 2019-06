La DGT realizará 25.000 pruebas diarias de alcohol y drogas a conductores hasta este domingo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunes una nueva campaña de vigilancia y control de alcohol y drogas en carretera, en la que se pretende realizar hasta 25.000 pruebas diarias para evitar que conductores que hayan ingerido alguna de estas sustancias circulen por la carretera.

Los controles serán realizados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) en cualquier carretera y a cualquier hora del día hasta este domingo 9 de junio.

A los controles en carreteras interurbanas se sumarán también los que realicen las autoridades locales y autonómicas en sus vías competenciales, ya que la DGT les ha invitado a participar en dicha campaña.

En esta ocasión, la campaña de vigilancia y concienciación también se realiza a nivel europeo, por lo que cualquier conductor que viaje por Europa puede ser requerido por cualquier policía de tráfico para realizar dichas pruebas.

La DGT recuerda que, según datos del Observatorio Europeo para la Seguridad Vial (ERSO), alrededor del 25% de todas las muertes en carretera en Europa están relacionadas con el alcohol, a pesar de que, aproximadamente, sólo el 1% del total de kilómetros recorridos son conducidos por personas con 0,5 g/l de alcohol en sangre (tasa máxima permitida en España) o más.

Según advierte Tráfico, en el conductor, el alcohol aparece como factor concurrente en un 26% de los accidentes mortales, suponiendo el tercer comportamiento de riesgo en la accidentabilidad.

Y, según los datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, el 62% de las condenas por delitos viales en España en 2017 se debieron a conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Más de 5 millones de pruebas en 2018

Según la DGT, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizó en 2018 más de 5 millones de pruebas en controles de alcohol y drogas.

"La realización de controles preventivos ha quedado demostrada como la acción más eficaz para retirar de la circulación a conductores que han bebido y que ponen en riesgo no sólo su vida, sino la vida de los demás, tal y como establece la OMS, la OCDE o la Comisión Europea entre otros organismos", considera la DGT.

Para Tráfico, esta medida, junto con la concienciación de los ciudadanos, son dos de los factores que están contribuyendo a reducir el porcentaje de positivos preventivos de alcoholemia, pues se ha pasado del 5% en 2001 al 1,3% en 2018. Aun así, más de 95.000 conductores dieron positivo en los controles realizados por los agentes de la ATGC.

Colaboración de víctimas de accidentes

Durante esta campaña, la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM) volverá a colaborar, por duodécimo año consecutivo, con la DGT concienciando a los conductores sobre el grave riesgo que supone circular habiendo ingerido alcohol y otras drogas.

Bajo el lema 'No corras, no bebas... no cambies las ruedas', las personas voluntarias con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañarán a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles. En ese momento, el voluntario de ASPAYM se acercará al vehículo retenido, trasladándole el mensaje común de la campaña y demostrando, al mismo tiempo, con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico.

En esta ocasión, son 20 provincias donde ASPAYM va a colaborar con la DGT: Albacete, Ávila, Alicante, A Coruña, Burgos, Cádiz (Jerez), Castellón, Córdoba, Cuenca, Granada, Jaén, León, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Oviedo, Toledo, Valladolid, Valencia.

La conducción con #AlcoholyOtrasDrogas provoca más accidentes, más muertes y lesiones más graves. Esta semana se controlará a casi 200.000 personas en la #CampañaControl pero la mejor forma de llegar y concienciar es de tú a tú. Pilar del Real, #ObservatorioNalSeguridadVial #DGT pic.twitter.com/5ZXtUyGAoe — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 3 de junio de 2019