Había pensado escribir sobre las leyes del aborto aprobadas hace unos días en varios estados de América. Imaginaba alguna que otra frívola metáfora sobre el latido del corazón incluido en el texto legal que regula dicha práctica en Georgia, Kentucky, Ohio, Misisipi o Luisiana; ese pulso que al ser detectado en un ultrasonido impide la interrupción del embarazo, sin importar si ocurrió como fruto de una violación o si la madre es menor de edad. Después tuve la oportunidad de asistir a la proyección de ‘El silencio de otros’ en el Film Forum de Manhattan y cambié de idea. Quería describir qué se siente al ver llorar a un puñado de neoyorquinos que, a la salida del cine, trataban de entender por qué si durante cuarenta años el bando franquista pudo impartir justicia a sus anchas, las víctimas que no simpatizaron con ellos siguen privadas de su derecho a juicio. Para la próxima columna, nada de reflexionar sobre los resultados electorales. Tampoco sobre el suicidio de una mujer de Madrid, víctima de la violencia machista de ciertos cretinos que no respetan nada ni a nadie. No quisiera castigarles con un poema, pero me doy cuenta de que la indecisión era absurda. Burla burlando, como el soneto, va el tema por delante, similar en todos los casos: la injusticia y la necesaria mutación de las normas con el transcurrir de los tiempos. Cómo no preguntarse si quienes legislan piensan en sus hijas al redactar nuevas ordenanzas, si se ponen ellos mismos en el pellejo de los demás.

Almudena Vidorreta es profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York