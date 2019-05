Una madre madrileña graba a su bebé fumando y lo sube a Instagram

Un vídeo en el que una madre madrileña da de fumar a su hijo, de apenas 11 meses, ha levantado la polémica. Las imágenes, subidas a la red social Instagram, muestran a la mujer colocándole el cigarro entre los labios al pequeño, que se lo quita y lo lanza al suelo.

Las reacciones no se han hecho esperar y la mujer ha tenido que justificar su actitud a través de un mensaje. “Hola, soy la mamá de XXXX. Antes que nada, quiero pedir perdón por subir un vídeo de mi bebé con un cigarro en la boca. No tiene ninguna gracia y estoy muy arrepentida. Mi hijo siempre echa la mano al tabaco, si ve al padre fumando quiere el cigarro como si fuera comida. Creí que poniéndoselo en la boca le cogería asco”, reza el texto, y añade pone como ejemplo “la madre que echa pimienta al chupete para que el niño le coja asco”.

“Me equivoqué, y estoy súper arrepentida y asustada por todo lo que se está liando. Soy una madre que da la vida por su hijo y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido. Lo siento de corazón. Un saludo y espero que me perdonen", concluye.