Calvo dice que nadie entiende que Cs "justifique ir con Vox y no con los socialistas"

El PSOE ha iniciado el cortejo de Ciudadanos. Así se desprende de las declaraciones de la número dos del Gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta Carmen Calvo ha emplazado esta lunes tanto al Partido Popular como a Ciudadanos a frenar a Vox, y les ha pedido a ambos que faciliten la investidura de Pedro Sánchez o impidan la entrada de la extrema derecha en territorios como Madrid. No ha mencionado Zaragoza, pero también la capital aragonesa se encuentra en esta situación, donde Cs tiene la llave para gobernar con PSOE o con PP y VOX.

En una entrevista en Antena 3, Calvo también ha advertido de que el PSOE mantiene su intención de gobernar en solitario con acuerdos puntuales, en lugar de conformando un gobierno de coalición, y considera que tanto el 28 de abril como ayer los votantes han dejado claro que eso es lo que quieren.

Al analizar los resultados de las europeas, municipales y autonómicas y recordar la victoria socialista, Calvo se ha referido primero al PP para señalar que "no hay quien entienda" a este partido que "perdiendo de forma tan abrumadora apoyos" tanto en abril como ahora "pretenda autoengañarse y engañar a los demás".

Ha añadido que el partido de Pablo Casado "tiene en sus manos frenar a Vox" y "puede hacerlo abriendo paso a la investidura" de Pedro Sánchez.

"No vale escurrir el bulto, (el PP) es el que tiene una gran responsabilidad ahora mismo" en este asunto, "no vale mover fichas de dominó para que lo hagan otros", ha dicho Calvo, para quien los populares tienen por delante el reto de "parar a Vox" y "eso se hace con gestos importantes para la gobernabilidad del país".

También ha enviado un mensaje similar a Ciudadanos, que es llave en varias comunidades, al señalar que en Europa "no entiende nadie lo que hace Albert Rivera" ni que el partido naranja trate de justificar que "puede ir con Vox y no con los socialistas".

La número dos del Ejecutivo ha añadido que "tiene la sensación" de que tras los resultados del 28 de abril, pero sobre todo después de los de este domingo, Ciudadanos tiene que "repensar" su posición y decidir si mantiene su "línea roja" a la fuerza política "central" del país, que es el PSOE.

Calvo ha dicho entender que después del 28 de abril y debido a que quedaba solo un mes para los siguientes comicios haya partidos que no hayan querido cambiar su estrategia pero ahora, una vez celebrada la jornada de ayer, "toca pensar, no hay escapatoria y hay que reflexionar".

Y por ejemplo, ha añadido, "Ciudadanos tiene que pensar ahora si le abre la Comunidad de Madrid nada más y nada menos a Vox".

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha asegurado que los socialistas van a ser "coherentes" en sus negociaciones en los distintos territorios.

Ha asegurado en este contexto que los socialistas no van a negociar con Bildu, tampoco en Navarra ni en Pamplona.

"Tenemos una memoria y una historia", ha dicho Calvo, quien ha añadido que a los socialistas les duele mucho que la derecha les "agreda" sugiriendo que van a conformar alianzas con Bildu, cuando no tienen intención de hacerlo.

Sobre lo que ha sugerido Xavier Garcia Albiol, candidato del PP a la Alcaldía de Badalona, pidiendo al PSC que no pacte con el independentismo, Calvo ha considerado que el PP no está en condiciones de mandar estos mensajes porque los socialistas han dado "muestras" suficientes de que no van "con el independentismo a ningún sitio".

"El PSC siempre ha sabido cuál era su sitio", ha añadido.