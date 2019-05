Los candidatos y líderes de las fuerzas políticas que concurren en las elecciones del 26-M han animado a los ciudadanos a acudir a los colegios electorales en esta jornada de elecciones europeas, municipales y autonómicas.

"Un horizonte de estabilidad"

El jefe del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho este domingo un llamamiento a los partidos para "dejar atrás la dialéctica electoral" a partir de mañana y contribuir a que en España haya "un horizonte de estabilidad" en los distintos gobiernos.

Sánchez ha hecho estas declaraciones tras votar, acompañado de su esposa, Begoña Gómez, en el Centro Cultural Volturno de Pozuelo de Alarcón (Madrid), media hora después de la apertura de los colegios electorales.

En "un día importante" para España, el presidente del Ejecutivo ha animado a la participación y a la movilización al ser mucho lo que hay en juego.

"Participación, avance y estabilidad", ha resumido el secretario general del PSOE para resumir la jornada que pone fin a "un ciclo electoral muy intenso".

Ha extendido este ánimo al conjunto de fuerzas políticas para que después de las elecciones, "se abra un horizonte de estabilidad política para los próximos cuatro años" en los municipios, en las comunidades autónomas y en el Gobierno con el fin de "abordar los avances y transformaciones que necesitan el país".

"En el día de mañana es importante que todas las fuerzas dejemos atrás la dialéctica electoral y pensemos en un horizonte en el que contribuyamos todos a la gobernabilidad", ha subrayado Sánchez, que ha sido el primero de los líderes de los grandes partidos en votar.

Según Sánchez, en la jornada de hoy se decide si se quiere "seguir avanzando en justicia social, en convivencia y en regeneración democrática".

También ha destacado la importancia de los comicios de hoy para "definir el horizonte de bienestar y de progreso" de los municipios, de las comunidades y de Europa.

Un "contrapeso" a las generales

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este domingo que las elecciones municipales y autonómicas representan un "contrapeso" respecto a las generales y permitirán "controlar y atenuar" los efectos de las medidas del Gobierno.

Casado ha transmitido este mensaje tras depositar sus papeletas en el Colegio Señora del Pilar de Madrid, donde ha animado a los ciudadanos a que acudan a votar.

"Que nadie se quede en casa. No volveremos a votar en cuatro años. Lo que hoy decidimos va a acompañarnos durante mucho tiempo", ha subrayado el líder del PP a los periodistas en alusión a que los comicios municipales y autonómicos se celebran cada cuatro años.

Ha asegurado que estas elecciones, donde "se deciden las políticas de cercanía" en ámbitos como la educación, la sanidad o los impuestos, al ir "tan seguidas de las generales, suponen un contrapeso".

"Ese ejercicio de que otras administraciones acaban controlando o atenuando los efectos de la Administración General del Estado. Por eso, con pleno respeto a la decisión de cualquier votante, hemos demostrado ese compromiso de no defraudar", ha apuntado.

El presidente del PP también se ha referido a la importancia de las elecciones europeas por afectar igualmente "al día a día" de los ciudadanos.

Ha invitado a optar por "la política sensata frente a los extremismos" y "encomendarse a opciones que tengan la política europea muy en su línea de actuación".

Casado, que ha dado las gracias a los apoderados de su partido y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su labor en la jornada electoral, ha estado acompañado por los candidatos de su partido a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Un "cheque de confianza" para reeditar el "éxito"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este domingo a los españoles que le votaron el pasado 28 de abril un "cheque de confianza" para reeditar el "éxito" conseguido por su partido en las elecciones generales, cuando -ha recordado- consiguió un 80 % más de escaños.

Rivera ha hecho estas consideraciones tras votar en el Centro Cultural Volturno de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde una hora antes lo había hecho también el presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien ha dicho allí que "mañana es importante que todas las fuerzas dejemos atrás la dialéctica electoral y pensemos en un horizonte en el que contribuyamos todos a la gobernabilidad".

A estas declaraciones ha querido contestar Rivera así: "Espero que se refiera a respetar a la oposición, a no llamar facha al que no piense igual que él, a tender la mano a los pactos de Estado que le he pedido y no ha hecho hasta ahora, a respetar la señora Batet y el presidente del Senado el reglamento de la Cámara, lo que dice la ley, y no como vimos ayer, que tuvimos que pedirle que rectificara".

Rivera ha pedido a Sánchez "respeto a la Constitución, a las instituciones" y le ha instado a que si gobierna con Iglesias lo haga "respetando a las clases medias y trabajadoras y no machacarlas, y respetando el reglamento de la Cámara, la Constitución y las leyes".

"Los españoles no nos merecemos lo que hemos visto esta semana. Hemos visto en el Congreso cómo se ha intentado mirar a otro lado ante lo que hacían los presos separatistas, y al presidente del Senado ayer hacer una injerencia inaceptable en la separación de poderes", ha denunciado.

Antes Rivera ha insistido en pedir a los españoles que "sobre todo participen, que no se queden en casa, que no nos arrepintamos esta noche de no conseguir cambios ahí donde queremos con mayorías estables donde necesitamos".

El líder de Ciudadanos ha dicho estar convencido de que va a ser una "gran noche" y que tiene "buenas sensaciones", y espera que la jornada se desarrolle sin incidentes porque para su partido ha sido "una campaña movida", ya que "algunos han intentado impedir la libertad" en algunos de sus actos.

Rivera ha dicho que es la primera vez que vota en Madrid y en tres elecciones, pero que es una circunstancia, porque -ha afirmado- "mi madre me parió en Barcelona y soy catalán a mucha honra".

Ahora vive en Madrid y dice que lo hará en cualquier lugar de España porque para él "todos los españoles vivan donde vivan son iguales".

Un "momento histórico" para el país

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado este domingo a participar en las elecciones del 26M, un "momento histórico" para el país en el que ha llamado a los ciudadanos a movilizarse "votando en conciencia".

Iglesias ha acudido al colegio público La Navata, en la localidad madrileña de Galapagar, donde también votará más tarde la diputada en el Congreso Irene Montero.

En declaraciones a los medios, el dirigente de Podemos ha expresado su confianza en que la población es "consciente" de la importancia de los "momentos históricos" y ha animado a los ciudadanos a votar "con toda libertad, en conciencia".

"Ojalá la participación sea muy alta y que la gente participe... Participar es crucial para el momento histórico que vive nuestro país", ha reiterado.

A la pregunta de si teme un descenso de participación, ha contestado que "siempre es una buena noticia que la gente participe y la gente se movilice votando en conciencia".

"Es importante que cada español tenga su propia voz"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha animado a los ciudadanos a votar "sin miedo" y "defendiendo sus convicciones" en las elecciones municipales, autonómicas y europeas.

"Es verdaderamente importante que cada español tenga su propia voz", ha manifestado Abascal tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Público Pinar del Rey de Madrid.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la participación en los comicios para que el mapa político "sea el de una España más plural".

"Estaremos en todas esas instituciones y en muchas seremos determinantes", ha subrayado el presidente de Vox, quien ha insistido en la participación y en que acuden a las urnas "sin otro tipo de cálculos".

