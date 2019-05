Pérez-Reverte echa un cable a una tuitera para solucionar un problema con su pareja

Las discrepancias ortográficas entre los miembros de una pareja podrían desembocar en peleas serias si no se atajan a tiempo. Que si se escribe así, que si yo lo he leído de esta otra manera, que si mi prima habla de este modo y nunca ha tenido ningún problema... A pesar de que existe un libro que contiene todas las normas del lenguaje castellano, a algunos no les parece suficiente, y prefieren solicitar la ayuda de un reconocido escritor. Este es el caso de la tuitera '@imdilaila' y su pareja, que no tuvo suficiente con la ayuda de la Fundéu y quiso solicitar también la opinión de Arturo Pérez-Reverte.

Al parecer, la pareja de esta usuaria de Twitter gustaba siempre de utilizar la expresión "en llegar": "en llegar te aviso", "en llegar te cuento"... Ella, convencida de que estaba diciendo algo incorrecto y, probablemente, harta de oírlo una y otra vez, lo consultó con la Fundéu que, en efecto, le confirmó lo que ya sabía. Lo correcto sería decir "cuando llegue".

Lo adecuado sería «cuando llegue» y «cuando suba». — Fundéu BBVA (@Fundeu) May 23, 2019

No obstante, esta respuesta no pareció terminar con la situación ya que, para convencerse, la pareja de la tuitera necesitaba una segunda opinión.

Gracias! Aunque desgraciadamente mi pareja no va a dejar de decir “en llegar te cuento” si Pérez Reverte no dice que está mal dicho. Ayúdame @perezreverte 😭 pic.twitter.com/g6DSF2Qmfv — An (@imdilaila) May 23, 2019

El escritor acudió raudo a la llamada y parece que, esta vez sí, todo quedó solucionado y '@imdilaila' pudo respirar tranquila.