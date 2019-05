La estremecedora nota junto a la bebé abandonada en Murcia: "Cuídenla como yo no he podido hacer"

Un llanto alertó a Sanae y ahí estaba, una bebé en el hueco de la escalera, en San Javier (Murcia). Una pequeña de solo 3 días de vida con una nota entre la ropa. "Me ha costado mucho tomar esta decisión, pero es lo mejor para ella. Yo ahora mismo no puedo hacerme cargo de ella. Es la decisión más dura que como madre y mujer me ha costado tomar, pero quiero el mejor futuro para ella", explicaba.

"Sé que le encontrará una familia que la quiera como si fuese suya. Cuídenla como yo no he podido hacer", terminaba diciendo la madre en la carta, que ha conmovido a todo el vecindario de la localidad murciana.

La Guardia Civil pudo localizar a la mujer, que se presentó voluntariamente en la comisaría, Se trata de una joven de 23 años, hondureña, madre de otra niña que había tenido en una relación anterior y cuya custodia tiene el padre. Fue llevada a dependencias de la Guardia Civil en San Javier, en calidad de investigada como supuesta autora de un delito de abandono de menores, aunque fue puesta en libertad a la espera de comparecer ante el juez.