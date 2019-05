Iglesias: "Los poderes económicos dirán el lunes a Sánchez que pacte con Cs"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este jueves que el lunes, tras el 26M, representantes de "los poderes económicos" llamarán inmediatamente al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, para persuadirle de que pacte con Ciudadanos y excluya a Unidas Podemos de cualquier pacto.

Lo ha dicho en un acto de campaña para promover las candidaturas madrileñas a las municipales y autonómicas, así como a las europeas y en el que también ha intervenido la cabeza de lista al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, y los candidatos Idoia Villanueva, Miguel Urbán y Ernest Urtasun, entre otros.

Iglesias ha manifestado que no le extrañaría que este mismo lunes organizaciones empresariales como la CEOE llamaran a Sánchez para decirle que pacte con Ciudadanos y no con Unidas Podemos, una cuestión que los poderes económicos "no dicen" de ningún otro partido.

El lunes, ha dicho, los poderes económicos lo harán "incluso si no dan los números" entre PSOE y Ciudadanos, un partido, ha opinado, que se "comporta" como si fuera de "extrema derecha".

En este sentido, el líder de Unidas Podemos ha destacado que tras el 26M pretende negociar un Gobierno en coalición con Sánchez, en el que fijará como "prioridades" asuntos relacionados con los derechos laborales y sociales, contenidos en la Constitución y exigirá que se cumplan "artículos patrióticos" de verdad, no como el 155, sino el 128, y que "toda la riqueza del país esté subordinada al interés general".

Iglesias ha criticado que mientras a otros partidos "les montan campañas de propaganda" a Unidas Podemos les tienden "las cloacas del Estado" y ha añadido que ello ocurre porque los poderes económicos saben que su partido está dispuesto a gobernar "sin venderse" y "sin doblar las rodillas" ante "los poderosos".

Ha manifestado que el domingo en la Comunidad de Madrid se disputa "acabar con el dominio de la derecha más corrupta" que se ha puesto "al servicio de los poderes económicos más corruptos" y, para ello, su partido se va a tener que poner de acuerdo con el candidato de Más Madrid a la presidencia madrileña, Íñigo Errejón, y el del PSOE, Ángel Gabilondo.

Además, se ha referido a las donaciones de maquinaria para el diagnóstico del cáncer de Amancio Ortega, dueño de Inditex, y ha calificado de "vergüenza" que haya empresarios que "usan mecanismos" de evasión fiscal y luego pretendan "hacerse propaganda" utilizando también "ingeniería fiscal" para "lavarse la cara".