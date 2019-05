Detenida la madre que abandonó a su hija de 3 días en San Javier (Murcia)

Una joven de 24 años de nacionalidad hondureña se encuentra detenida en dependencias de la Guardia Civil de San Javier (Murcia) por el abandono de su hija de 3 días este miércoles en una calle de la localidad, informaron a EFE fuentes policiales.

La joven dejó junto al bebé una nota en la que decía que sentía mucho tener que hacerlo pero que no encontraba la forma de poder mantenerla y creía que de ese modo alguien se haría cargo y estaría mejor, explicó un agente de la Policía Local.

En los mismos términos que explicó en la citada nota la joven lo relató posteriormente a los agentes además de comentar que no reside en San Javier sino en Cartagena, donde también se encuentra su madre, aunque no vive con ella, como tampoco con el padre del bebé, con el que no tiene relación alguna.

La mujer acudió hace tres días al hospital Los Arcos del Mar Menor a dar a luz, por lo que los propios sanitarios reconocieron al bebé cuando acudieron a primera hora de la tarde a la llamada de auxilio de un vecino de San Javier que lo encontró abandonado.

Agentes de la Policía Local realizaron una batida por la zona y hallaron a la madre media hora después de hallar a la niña, tras lo que dieron aviso a la Guardia Civil para que se hiciera cargo de la madre, tras lo que se pondrá en marcha el Protocolo de Guardia y Custodia provisional por desamparo a través del Servicio de Protección de Menores, informó a EFE un portavoz de la Consejería de Familia de la Región de Murcia.

Una vez atendida, la niña fue trasladada al hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor, quedando ingresada en el servicio de pediatría y previsiblemente este viernes pasará a un centro de protección o casa cuna.

La Consejería no descarta que el bebé tenga en las próximas semanas un acogimiento temporal por parte de una familia canguro una vez que se valore con detenimiento este caso.