Villacís reaparece en un acto de campaña con un vídeo desde el hospital en el que ánima a "darlo todo"

La candidata de Cs en la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha reaparecido en el acto central de la campaña electoral de la formación naranja en un vídeo grabado la mañana de este domingo en el hospital donde anima a su equipo a "darlo todo" en la última semana de la campaña, recalcando que no se puede "desperdiciar ningún día" porque están "muy cerca" para "sacar el populismo de Madrid"

La Grada, en el barrio de Fuente del Berro, ha acogido el acto central, siendo dirigido por las concejalas de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid Silvia Saavedra y Sofía Miranda y el número dos de la lista de Cs al Consistorio, Santiago Saura. Su presencia en el escenario ha estado franqueada por los carteles electorales del partido en el que la cabeza de lista sale de cuerpo entero bajo el eslogan "¡Vamos Madrid, ha llegado el momento!".

Cerca de un centenar de militantes del partido han querido con su presencia respaldar a la formación en el tramo final de la carrera electoral, que concluirá el próximo viernes con el cierre de la campaña. Previsiblemente, Villacís podría aparecer en este momento para llamar a la movilización.

La convocatoria ha tenido lugar con el telón de fondo de la última encuesta, la de 40dB para El País, que muestra un posible 'sorpasso' de Cs en la ciudad de Madrid al darle doce concejales. Cs cree que este sondeo refleja que estan "muy cerca de conseguirlo".

El mensaje de Villacís desde el hospital tras tener a su hija Inés no ha sido su única aparición. Al final de las intervenciones se ha proyectado un vídeo que se grabó en el inicio de la campaña, con imágenes de sus cuatro años en la oposición, en el que la líder municipal de Cs habla de las lindezas y su amor por Madrid en sitios emblemáticos de la capital, contando anécdotas de su infancia y juventud.

Describe a Madrid como una ciudad "alegre, vitad y castiza" que nunca dejá de descubrir y por la que anima a apostar. Adora la canción 'Lady Madrid', a Joaquín Sabina y los barrios de Malasaña y Chueca. "Madrid es pasado, presente y futuro", recalca la edil madrileña, que reconoce que se le da bien hacer cocido madrileño y luego con el caldo croquetas. El acto central ha concluido con un "¡Por Begoña!".

Programa "potente" para acabar con el acoso escolar

La primera en tomar la palabra ha sido Saavedra, quien ha querido felicitado a Villacís por el nacimiento de su hija, arrancado su discurso con el compromiso del partido en materia de educación infantil. "Tenemos un programa que piensa en las familias a lo grande", ha destacando cargando contra el Gobierno de Manuela Carmena por no querer construir escuelas infantiles y, en su lugar, dar vía libre a que se okupen edificios como La Ingobernable.

"Carmena no entrega la documentación y mientras los madrileños no tenemos escuelas infantiles. No solo se trata de edificios okupados, sino que hay otros que están en desuso. ¿Cuántas escuelas infantiles tiene el distrito de Salamanca, una?, ha reseñado la edil madrileña. Seguidamente ha señalado que Cs tiene una propuesta "muy bonita", que es la beca de educación infantil dotada con 1.000 euros anuales -complementaria con la de la Comunidad de Madrid- de tal modo que sus padres puedan llevarlos a una escuela privada.

También ha subrayado que quieren potenciar el bilingüismo y la oratoria para que los hijos de los madrileños reciban esta educación porque es fundamental para conseguir un futuro mejor. Y ha hecho hincapié en la importancia de frenar el acoso escolar proponiendo un método utilizado en Finlandia para que los niños sean intermediarios y no aplaudan estas situaciones.

Por su parte, Santiago Saura ha querido en primer lugar alabar la actitud de Sofia Miranda este sábado, cuando plantó cara a las personas que les insultaron en Lavapiés. Tras ello, ha hablado sobre las propuestas de movilidad del partido y ha apuntado que Carmena ha hecho "poco" en esta materia, recordando que las encuestas municipales sitúan el tráfico como una de las principales preocupaciones de los madrileños.

"Parece lógico que hubieran dado más alternativas como aparcamientos disuasorios. Su equipo dijo que harían doce y han hecho 0 patatero. No se puede hacer todo a la vez. Es la primera vez que un partido gobernando se escinde en dos partidos en el propio mandato. Eso consume mucho tiempo", ha recalcado, indicando que no saben gestionar el Ayuntamiento. "Mejor llamarse a última hora Madrid y por si acaso", ha bromeado.

Saura ha destacado que van a mejorar el transporte público, con una parada por ejemplo a 100 metros de cada instituto o colegio, con líneas rápidas de autobuses, optimizando los semáforos para que se adecúen al tráfico, entre otras medidas. También ha dicho que van a apostar por el teletrabajo porque hay "banda ancha", extender Bicimad a todos los distritos e implantar 100 puntos de recarga eléctrica.

Además, ha anunciado un plan en infraestructuras con 650 millones para equipar los nuevos barrios de de Madrid como Las Tablas, Montecarnelo, Valdebebas, Sanchinarro, el Cañameral y el PAU de Vallecas con cinco polideportivos, 10 centros de mayores, cinco centros de día y cinco nuevas bibliotecas.

Lo tienen fácil lo "cachorros okupas de Carmena"

Por último, Sofia Mirando ha querido empezar su oratoria destacando la defensa de Cs de la libertad en 'escraches' sufridos como este sábado en el barrio de Lavapiés al que se suma el vivido por la propia cabeza de lista durante su presencia en la Pradera de San Isidro.

Tras ello, ha hablado sobre los problemas de los jóvenes en acceder a la vivienda y ha señalado que solo lo tienes fácil si tienes las tres K: "Cachorro, Okupa de Carmena". Y ha desgranado la previsión de Cs de rehabilitar 100.000 viviendas y construir 22.000.

Miranda ha llamado a la movilización y ha dicho que están a unos votos de conseguirlo para desterrar al Gobierno de Manuela Carmena. "El 26 de mayo, los madrileños pueden optar por una alcaldesa populista o por otra con políticas liberales para Madrid", ha dicho.