La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) prepara su primera campaña sobre el juego con el fin de prevenir a los jóvenes del riesgo que suponen las apuestas por internet y los juegos de azar.

La campaña de sensibilización se ha presentado en la reunión del patronato de la FAD celebrada este jueves en Madrid con la asistencia de la reina Letizia, presidenta de honor de la entidad.

La sesión de trabajo ha tenido lugar en la sede de la compañía Boston Consulting Group (BCG), uno de los patronos de fundación, con la presencia del presidente de la FAD, Ignacio Bayón.

Bayón ha informado a los patronos de que la fundación se está volcando este año en ampliar su foco de acción en favor del desarrollo juvenil desde todos los ámbitos y no solo desde la prevención del consumo de drogas, señala la FAD en un comunicado.

En este contexto, se ha presentado a los patronos la primera campaña sobre juego, que en próximas fechas se va a publicitar para el conocimiento de los ciudadanos.

"Las drogas no son un juego. Las apuestas tampoco. Apuesta por la prevención", es el lema de la iniciativa, en la que se pide a la ciudadanía que colabore, "por una adolescencia y juventud más sana y menos vulnerable".

Según los datos recogidos por la FAD de las estadísticas del Ministerio de Sanidad, a pesar de ser una práctica ilegal, casi 140.000 menores han jugado por internet con dinero real en el último año, lo que supone el 6,4 por ciento de los jóvenes de 14 a 18 años.

La FAD también va a lanzar en las próximas semanas el proyecto #Femtástica dirigida a promover oportunidades para las mujeres jóvenes en la producción de contenidos digitales con el fin de reducir la brecha de género en este terreno.

La Reina y los patronos han conocido además el balance de la campaña 'The Real Young', cuya meta es desmontar prejuicios como que los jóvenes no se comprometen socialmente, que no se esfuerzan y que dedican todo su ocio a salir de fiesta o consumir drogas.

Desde que se activó esta iniciativa el pasado mes de enero, desarrollada en formato digital, sus vídeos han tenido 1,8 millones de visualizaciones y ha alcanzado a más de cuatro millones de jóvenes, se indica en el comunicado.

En cuanto a los programas educativos, en la reunión se han evaluado otros dos que la FAD lanzó recientemente: 'Acción magistral', dirigido a docentes para fomentar la innovación en las aulas, e '(In)fórmate', un proyecto de alfabetización mediática y de pensamiento crítico entre los jóvenes.

Entre los patronos que han participado en la reunión han estado la vicepresidenta de la FAD, Catalina Luca de Tena; el presidente de BCG de España y Portugal, Rafael Rilo; el de la CEOE, Antonio Garamendi, la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, y la presidenta editora de HERALDO, Pilar de Yarza.