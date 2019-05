Contra el cansancio, vota

Un periodista jacetano, Damián Castaño, es el responsable de Prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España. En una reciente entrevista en HERALDO, subrayaba algo que olvidamos: que la democracia y la libertad, los grandes valores que encarna la idea de Europa, no son eternos ni irrompibles. Que se trata de defenderlos cada día para que sean perdurables. Esta idea es especialmente pertinente en vísperas de unas elecciones en las que amenazan con avanzar los partidos que abominan de la Unión, los populistas de países como Italia, Polonia y Francia, especialmente. Es algo consustancial a la democracia que sus enemigos se aprovechen de sus ventajas para intentar destruirla. Esto es así, y supone un peligro, pero también es una de sus grandezas. Y al mismo tiempo exige que los demócratas no se queden impávidos, sino que hagan algo tan simple como acercarse a las urnas y votar. Las encuestas reflejan también otras de nuestras grandes paradojas: una mayoría de los ciudadanos consultados en España dice que comparte los valores de Europa, pero a renglón seguido solo una minoría tiene claro que votará para elegir a los miembros del Parlamento Europeo el próximo 26 de mayo. Entre los jóvenes, esa desidia alcanza proporciones dramáticas y también deprimentes: las generaciones Erasmus se recorren el continente con una mochila pero luego muchos de sus integrantes no son capaces de darse un paseo hasta el colegio electoral. Transmitir la idea de que Europa, sus valores y también sus decisiones prácticas son muy importantes para nuestra vida y para el futuro del mundo debería ser uno de los ejes de esta campaña, por muy cansados que nos cojan los mítines, los programas y las citas con las urnas… ¡Es la democracia!