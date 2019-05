La emoción de Albert Espinosa al despedirse de las entrevistas en 'El Hormiguero'

El escritor y guionista Albert Espinosa anunció la noche de este martes en 'El Hormiguero' que se despide de las entrevistas, en la que por lo tanto fue la última de ellas: “Mi médico me dijo que mis 50, por la quimio, serían los 90 de otra persona". No obstante, asegura que tiene pendientes multitud de proyectos: tres libros, una película y una serie. Además, Espinosa relató su emotiva historia de superación ante Pablo Motos, el presentado del programa de Antena3.

“Soy un chico que tuvo de los 14 a las 24 años tres cánceres, pero no perdió una pierna, gané un muñón; no perdí un pulmón, aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella pues siempre digo que llevo un sheriff dentro de mí”, resumió el escritor con un emocionante positivismo.

A pesar de sus diez años enfermo de cáncer y de las secuelas con las que posteriormente tuvo que lidiar, Albert Espinosa quiso dejar claro que ha tenido una vida afortunada porque ha podido escribir libros, los cuales, además, se han traducido a 52 idiomas, vendiendo siete millones de ejemplares en todo el mundo.

“Hoy es mi última entrevista. Creo que es el mejor público que podría tener para una última entrevista y estoy muy feliz porque creo que he sido un chico muy afortunado en la vida”, concluyó emocionado Albert Espinosa.