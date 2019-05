La polémica de 'Adivina qué hago esta noche' en su primer programa

'Adivina qué hago esta noche' se estrenó en Cuatro este lunes y, como todo lo que rodea a la televisión, no pudo estar exento de polémica y, por supuesto, comentarios. El programa de Mediaset, presentado por Santi Millán, es una mezcla de varios formatos: recuerda a 'Got Talent' y a 'El concurso del año'. Un concursante debe adivinar la habilidad secreta de diferentes personas, acompañado de la ayuda de un famoso. Para su primera emisión la concursante elegida fue Lorena Córcoles, que participó de la mano de Pablo Chipiella, el actor que interpreta a Amador en 'La que se avecina'. No obstante, los espectadores no estuvieron muy satisfechos y dudaron de la veracidad de Lorena, llegando a creer que se trataba de una actriz por su soltura ante las cámaras. En realidad, la joven es periodista.

La concursante, con la ayuda de su acompañante VIP, debía adivinar el talento oculto de cada una de las diferentes personas que se presentaban. Debía asignar a cada uno la actividad que creyese que más se le adecuaba -de un listado con todas las posibles- basándose en su apariencia, su vestimenta o su actitud. Así, iba ganado y perdiendo dinero conforme a sus aciertos y fallos.

Lorena Córcoles pronto llamó la atención de la audiencia, que no entendían su gran soltura ante las cámaras. Muchos comenzaron a creer que, en realidad, se trataba de una actriz, llegando a dudar de la veracidad del concurso.

Soy la unica que cree que la concursante es una actriz???? #AdivinaChiapella — Cristina Aymar (@cristina_aymar) May 13, 2019

He llegado tarde pero la concursante es alguna famosa o algo? Porque parece una persona muy exagerada, como buscando llamar la atención, y tiene voz de presentadora y cómica. #AdivinaChiapella — Andrea 🌳🏳️‍🌈♀️ (@AndreaLopez_17) May 13, 2019

Pues nada, 2 actores y 1 actriz..



Un programa más de mierda para la cadena y ya van 19299329...



Porque coger a gente anónima que realmente necesite el dinero pues no ¿Verdad? @adivinaquehago#AdivinaChiapella — Alex Requejo (@AlexRequejo3) May 13, 2019

La gente que intenta aparentar que es súper ultra mega feliz me pone de los nervios. #AdivinaChiapella — EleZeta ♀ 🔥🤘 (@bobera95) May 13, 2019

La soltura que tiene la concursante es muy sospechosa, pa mi que es actriz, no puede ser alguien normal de la calle #AdivinaChiapella — Jasmine Rodríguez (@12jasminer) May 13, 2019

Menudo falserio tongo y todo lo q se pueda, no me creo nada #AdivinaChiapella — ALEJANDROUUC (@_alexAndreu) May 13, 2019

Lo siento pero no soporto a la concursante. Sobreactuada. Mejor gente más natural. Si sigue asi los programas trayendo actores o actrices no lo veo más. #AdivinaChiapella — Manolo Otero (@manolo_otero) May 13, 2019

No obstante, siempre hay opiniones para todos los gustos y también hubo quien se posicionó del lado de la concursante.

Toda la gente que están acribillando a críticas a Lorena, dejándola de actriz y sobreactuada, es que no se han enterado de que es La Contentor y que ella lo lleva en su ser! Menos criticar y más Contentor! 💃🏻#AdivinaChiapella — Lalala...❤️ (@NereeRu) May 13, 2019

CHICOS QUE NO ES ACTRIZ! La contentor va en sus venas y es así de natural y maravillosa! #AdivinaChiapella GRANDE @LorenaCorcoles — Natalia Gil (@Nataliia_Gil) May 13, 2019

#AdivinaChiapella La concursante es una crack! Lo está dando todo!! — Fran Vázquez (@fotofranvazquez) May 13, 2019

Lo cierto es que Lorena Córcoles no es actriz, sino periodista y escritora, de ahí que se muestre desenvuelta en los medios de comunicación. La joven, además, contó que había acudido al programa para conseguir dinero con el que casarse con su pareja, quien, además, es músico en 'La Llamada', el musical de 'los Javis'. Aunque no se llevó el favor del público, Lorena sí que se fue con 13.000 euros en el bolsillo y acabó, felizmente, por cumplir su propósito.