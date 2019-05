La Junta Electoral deniega a Junqueras participar en el debate de TV3

La Junta Electoral Central (JEC) ha denegado la solicitud de Esquerra para que su cartel electoral, Oriol Junqueras, participara por videoconferencia en el debate de candidatos europeos a TV3, alegando que resulta incompatible con el régimen horario de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

La Junta Provincial de Barcelona, en una resolución anterior, no se opuso la participación de Junqueras siempre que la cárcel lo autorizara, pero la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ha emitido un informe desfavorable que ha llevado a la JEC rechazar finalmente la petición de ERC.

Así, la institución deniega la participación telemática de Junqueras en el debate de esta noche, a las 22.00, en TV3 por "plantearse fuera del horario establecido para la sala de videoconferencias y además resultar incompatible con el régimen general horario del centro penitenciario".

La JEC también ha rechazado las peticiones de entrevistas de Junqueras para el jueves con Catalunya Ràdio y el periódico Ara por "estar ya reservada la sala de videoconferencia durante ese horario para actuaciones de diferentes juzgados".

La candidatura de Esquerra estaba pendiente de esta resolución para conocer si podía contar con Junqueras o, en cambio, debía enviar al plató de TV3 al también candidato Jordi Solé.

La Junta Electoral Central ha decidido en su reunión de urgencia de este martes excluir también del debate de TV3 al candidato de JxCat-Lliures per Europa en las elecciones europeas Antoni Comín.

La razón que esgrime la Junta Electoral, y así lo transmitirá a las partes, es que la presencia de Comín no garantiza el principio de igualdad entre los intervinientes, ya que las apariciones del candidato de JxCat, al hacerse por videconferencia desde Bruselas, no permite asegurar que no tenga ayuda de asesores o terceras personas, cuestión prohibida para los candidatos que estén en el plató.