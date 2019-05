Puigdemont critica a Iceta, pero evita fijar condiciones para su designación

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha criticado la actitud del socialista Miquel Iceta ante el 155 y los presos, pues "no se ha caracterizado por facilitar la distensión del conflicto", pero sin embargo no ha fijado condiciones para su designación como senador en el Parlament.

A través de videoconferencia, Puigdemont ha participado en una rueda de prensa de la Agència Catalana de Notícies (ACN) en la que ha respondido a preguntas sobre la votación del próximo jueves en el Parlament para designar o no a Iceta como senador autonómico, requisito para que pueda entrar en la Cámara Alta y ser elegido presidente, como desea el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El candidato de JxCat a las europeas ha afirmado que es "notorio" que Iceta "no tuvo dudas" y se sumó de forma "entusiasta" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, por lo que no considera que situarle como presidente del Senado se pueda interpretar como un "gesto" a Cataluña por parte del presidente en funciones del Gobierno.

"Iceta no se ha caracterizado por facilitar la distensión del conflicto", ha remarcado el expresidente catalán.

Puigdemont ha considerado que estaría bien que Iceta hubiera tenido más "empatía" hacia los presos y "exiliados", que le hubiera llamado en este último año y medio a Bélgica o que hubiera tenido "otra actitud" con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en prisión preventiva y juzgada en el Supremo.

En todo caso, ha afirmado que, si bien le hubiera gustado haber visto "otro Iceta", no pone "ninguna condición" para su votación como senador, pues "no es un tema político, sino humano".

"Veríamos bien un cambio de actitud, de tono, más respeto, pero no es que le pida nada, no pongo condiciones porque no podré votar", ha afirmado Puigdemont, que ha señalado que la decisión la tomará y la anunciará el grupo parlamentario de JxCat.

Si bien ha criticado la acción "precipitada" de Pedro Sánchez de elegir para la presidencia del Senado a un diputado catalán que aún no es senador, en todo caso ha afirmado que no discute "el derecho del PSC" de escoger a su representante para la Cámara Alta.

Después de que Pedro Sánchez alertara de que vetar a Iceta en el Senado sería un "mal comienzo", Puigdemont ha replicado que lo fue aplicar el 155 y, tras recordarle que el PDeCAT aprobó su moción de censura para que pudiera iniciar su etapa en la Moncloa, ha afirmado que le interesará lo que tenga que decir el líder del PSOE "después de las elecciones" del 26M.