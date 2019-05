César Román invita a la jueza a un cachopo "cuando acabe esto"

César Román, conocido como el rey del cachopo, sospechoso del asesinato de su novia Heidi Paz Bulnes, cuyo cadáver apareció descuartizado en una de sus naves de Usera el pasado 13 de agosto, ha protagonizado una curiosa escena en su declaración ante la jueza, según se aprecia en un vídeo al que tuvo acceso el programa 'Espejo público'. El acusado invita a la magistrada a cocinarle un cachopo "cuando acabe todo esto".

- "Yo, la verdad, es que no he probado nunca el cachopo, no tengo ni idea de cómo es", dice la jueza.

- "Cuando algún día acabe todo esto, muy gustosamente la invitaré a todo ello", responde Román.

- "Se lo agradezco. Creo que rehusaré la invitación", le contesta.

César Román fue detenido en Zaragoza el pasado mes de noviembre, donde trabajaba como cocinero en el bar Casa Gerardo de las Delicias bajo una identidad falsa. Fue la dueña del establecimiento quien le identificó y avisó a la Policía