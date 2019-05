Rajoy afirma que el PP "siempre ha estado en el mismo sitio" y que desde la moderación buscarán mejorar resultados

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha defendido este viernes que esta formación política "siempre ha estado en el mismo sitio" al tiempo que ha insistido en que ahora el Partido Popular "está en el futuro" y toca trabajar "desde la moderación, la solvencia, la sensatez y el sentido común" por mejorar los resultados.

"El PP siempre ha estado en el mismo sitio y en el mismo sitio ha ganado elecciones y en otras ocasiones las hemos perdido", ha aseverado Rajoy en declaraciones a los medios de comunicación en la capital zamorana donde ha participado en un acto de apoyo a los candidatos 'populares' a la Alcaldía de Zamora, la Diputación y la Junta.

Y lo ha querido hacer en una provincia en la que el PP "tradicionalmente" ha obtenido el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, ya que, tal y como ha explicado Mariano Rajoy, el objetivo es "mejorar los resultados" tras las elecciones generales, donde los 'populares' "no obtuvieron los resultados deseados".

Para ello, el expresidente del PP ha aseverado que los 'populares' van a trabajar "desde la moderación, la solvencia, la sensatez y el sentido común" para presentar "una buena propuesta" y recuperar la confianza de los ciudadanos y aunque él ya no está en la carrera política participará en algunos actos porque, tal y como ha dicho, no es una persona a la que no le importe lo que pasa en su país y su partido.

Asimismo, el expresidente del Gobierno ha defendido que el PP "es una gran fuerza política, el mayor partido en España" y ha destacado que los españoles conocen la forma de gobernar de esta formación porque lo ha hecho en muchos municipios y también a nivel nacional, aunque en este caso, tal y como ha dicho el propio Rajoy, "en las circunstancias más difíciles", como en 1996 y 2011, "con unas crisis económicas importantes" aunque entonces "las cosas se hicieron razonablemente bien".

Mariano Rajoy ha insistido en que tal y como ha dicho el presidente de esta formación, Pablo Casado, "el PP está en el futuro" a lo que ha añadido que en democracia "se producen cambios en las instituciones" y unas veces se ganan elecciones y otras se pierden, pero que ahora el objetivo es "presentar una buena propuesta, ganarse la confianza de los ciudadanos y mejorar los resultados".