Miki realiza su primer ensayo en Tel Aviv con energía y una confusa escenografía

Un energético y carismático Miki, representante español en el festival de Eurovisión, realizó este viernes su primer ensayo en Tel Aviv, que terminó con aplausos aunque generó cierta confusión por la escenografía, sobre todo con la aparición de una gran marioneta en medio de la actuación.

Con mucho color, fantasías y explosiones de luz, Miki interpretó 'La venda', canción seleccionada para representar a España en Eurovisión 2019, y comenzó su actuación sobre una estructura de cubículos por la que fue descendiendo y haciendo aumentar "la alegría de vivir".

"La canción empieza dentro de un edificio porque es la mejor manera de reflejar la rutina. Cuando empiezo a cantar, les despierta", contó Miki sobre la propuesta española y añadió que la marioneta, de tres metros, representa la sociedad que oprime, para después demostrar que "solo con un pequeño movimiento, podemos cambiarlo todo".

El representante español explicó, en su primer encuentro con periodistas internacionales después del ensayo, que la marioneta tiene el nombre de Paco, y explicó el duro entrenamiento que ha llevado a cabo para la demandante coreografía.

📹Así ha sido el primer ensayo de Miki en el escenario de #Eurovisión 2019, desvelando la puesta en escena de la canción de España 'La venda' #EuroEnsayos10M #MikiEnsayo1 pic.twitter.com/Q7OKzMReyW — Tweets de tele (@teletuits) May 10, 2019

"He entrenado mucho. Desde la gala final de OT, donde casi me ahogo al final, he cogido fondo, sobre todo, con ejercicios de cardio, crossfit, carrera, elíptica y hábitos de vida saludable", dijo en rueda de prensa.

Además, desveló que sus canciones preferidas de la competición son 'Too late for love' (Suecia), 'Wake up' (Bélgica), 'Home' (Israel), 'Roi' (Francia), 'Bigger than us' (Reino Unido), 'A friend of my friend' (República Checa) y 'Soldi' (Italia).

Los comentarios en las redes y los analistas coincidieron en que el representantes español ha evolucionado en soltura y actitud encima del escenario y su tirón aguanta la actuación ante la escenografía de Fokas Envangelinos que, si bien estuvo más preparada y cuidada que años anteriores, generó cierta confusión y algunas risas por lo conceptual de algunos elementos.

Pese a todo, la sensación general es que gustó y cumplió las expectativas para lo que se espera sea su gran actuación en la final de Eurovisión, el próximo 18 de mayo en Tel Aviv. No obstante, hay reacciones para todos los gustos.

Es que con esta canción no se puede hacer una gran puesta en escena... Con suerte conseguimos un buen y merecidisimo puesto 20. #EuroEnsayos10M #Eurovision2019 — Jesus Muñoz (@jesuscircular) May 10, 2019

Yo estoy super contento, los eurofans sabemos que esto es signo de que se ha trabajado durante todos estos meses y que realmente le han puesto ganas. Así sí y Miki espectacular #MikiEnsayo1 #EuroEnsayoMiki — Eurofans Spain (@Eurovision_ESP) May 10, 2019

Miki y sus cinco coristas hicieron este viernes bailar al público en las tres interpretaciones que realizaron, sin introducir nuevos elementos o cambios en la puesta en escena, como ha ocurrido en otras ediciones durante estos ensayos, que se aprovechan para perfeccionar las propuestas musicales.

El domingo, Miki tendrá un segundo ensayo en Tel Aviv, ciudad costera israelí en la que lleva apenas 24 horas, y donde ya se encuentran todas las delegaciones internacionales que participarán entre el 14 y 18 de mayo en el Festival.