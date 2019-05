El buen gusto

Dice uno de los escolios de Nicolás Gómez Dávila: «Todo necesita justificar su existencia, salvo la obra de arte». Nuestra época, sin embargo, suele invertir los términos de esa afirmación: primero decimos que algo es una obra de arte porque es la obra de un ‘artista’, y eso hace que no necesite justificación. Con el humor pasa algo parecido, hasta el punto de que la excusa perfecta para una afirmación estúpida consiste en decir que «era una broma».

Hace unas semanas se produjo nuevamente, como es normal, otra polémica en torno a la libertad de expresión y los límites del humor, a cuenta de un comentario publicado por un humorista o cómico profesional en las redes sociales, en el que se hacía escarnio de las personas con síndrome de Down. Digo que la polémica es ‘normal’ en el doble sentido que ese término tiene en nuestro idioma, tanto para referirme a la habitualidad o el carácter ‘ordinario’ con que se presentan tales controversias, como al carácter valorativo o ‘normativo’ de las mismas. Lo extraño o lo raro, en una sociedad pluralista, sería que tales polémicas no pudieran producirse o que nadie reaccionara críticamente ante un chiste de mal gusto, lo que mostraría más bien cierta apatía o desidia moral. Como suele decirse, el conflicto es una de las consecuencias inevitables del pluralismo.

El Diccionario de la RAE define el chiste como un «dicho u ocurrencia agudos y graciosos», o una broma o chanza en la que mediante la acción o la palabra se intenta ridiculizar a alguien o a algo. Pero lo esencial, en todo caso, es su naturaleza cómica: se trata de hacernos reír. Esa es su función y, si no lo consigue, diremos que el chiste era malísimo o el cómico infumable. Pero puede también que la broma cumpla su función pero lo haga ofensivamente, en cuyo caso decimos que es una broma «de mal gusto», sobre todo cuando -como es el caso- utiliza como diana de sus dardos a lo más frágil y vulnerable. O puede ser las dos cosas.

Un chiste ofensivo puede desbordar los límites de lo jurídicamente permitido -por atentar contra la dignidad o el honor de alguien-, pero no siempre es así. Pero eso tampoco quiere decir que no pueda ser enjuiciado desde el punto de vista tanto ético como -por así decirlo- estético. Un comentario -o un tuit- no es gracioso simplemente por el hecho de que lo haga un cómico -o alguien que se autodenomina como tal-, del mismo modo que un garabato no es necesariamente una obra de arte por el hecho de que lo elabore un artista, o de la misma manera que una opinión no es autorizada o correcta aunque alguien como yo la publique en un periódico. Es el hecho de que cumpla adecuadamente su función -que nos haga reír, estremecer o pensar- lo que la convierte en tal, y no al revés. Eso no quiere decir que el mal cómico, el artista fracasado o el articulista barato no tengan derecho a expresarse. La libertad de expresión les ampara igual que al resto de los ciudadanos, pero no más que a ellos. Y en todo caso no les asegura el éxito profesional por sus expresiones. Por eso, un mal cómico, artista o articulista puede acabar fracasando como tal. No ya porque ofenda, sino porque no tiene gracia.

Es verdad que el humor, para conseguir su propósito, tiende a jugar en el límite de lo socialmente sagrado, de lo comúnmente aceptable o de lo moralmente correcto. Del ‘buen gusto’. Cuando es bueno, es el carácter transgresor del chiste lo que nos hace reír. El mismo Gómez Dávila decía en otros de sus aforismos que «el juicio estético sufre de presbicia en el tiempo, incurable y congénita» o que «Dios mismo es el autor de ciertas blasfemias». Pero no de todas; no toda transgresión tiene gracia. Sobre todo si se confunde con la mera provocación. Porque la auténtica transgresión implica una ruptura -por eso el artista no suele ser reconocido en su época-. Si no, en realidad, no es tal. Es un simple juego, no un chiste, sino una broma de chiste, carente de chispa. Y ya se sabe que para encontrarle la gracia a algo hay que tomárselo muy en serio.

Andrés García Inda es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza.