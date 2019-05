Maroto reivindica al PP como partido "de amplio espectro" y "útil"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha reivindicado al PP como un partido "útil" y de "amplio espectro", entendiendo que las elecciones municipales y autonómicas representan una "segunda oportunidad" tras la debacle de los comicios generales.

Ante los mensajes de dirigentes 'populares' como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que han llamado a volver al centro, Maroto ha reivindicado al PP como un partido "de amplio espectro" y "útil".

"No todos pensamos igual y no todos somos iguales, afortunadamente", ha defendido en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press. Si bien, Maroto ha recalcado que un centro derecha "fuerte" y "potente" es "la única alternativa" para que la izquierda no gobierne.

El número 'tres' del PP considera que las elecciones del 26 de mayo van a ser una "segunda oportunidad" para los 'populares', poniendo en valor que Génova cuenta con una buena estructura en todo el territorio y con "buenos equipos". "A nuestros candidatos se les conoce mucho y para bien, son personas de carne y hueso con experiencia en gestión", ha señalado.

Y además de la trayectoria de sus candidatos, Maroto ha insistido en que ahora el elector cuenta con la experiencia de lo vivido en los comicios generales. "Los que prometieron que iban a ser la panacea para cambiar las cosas, han sido solo la garantía para que nada cambie. Hoy el PSOE, tal y como hizo Sánchez, se frotan las manos para que se divida el voto", ha subrayado, llamando a reaccionar contra "el modelo de Sánchez".