2

Los debates marcan la campaña

La campaña electoral tenía un ingrediente claro para pasar desapercibida: una Semana Santa incrustada en medio y que redujo al mínimo el número de grandes actos. Pese a que el porcentaje de indecisos que aguardaban a los últimos días antes de la cita electoral para decidir el sentido de su voto era muy elevado, la cosa no se animó hasta que el equipo de Pedro Sánchez cometió un error táctico y se la jugó a un debate televisado que incluyese a Vox. La historia es conocida: la Junta Electoral Central vetó la inclusión del partido de extrema derecha en la cita -o más bien relegó su participación a la de formaciones con más votos en las anteriores elecciones, como ERC o el PNV- y obligó al candidato del PSOE -que no es ni mucho menos un experto en estas lides- a celebrar no un debate, sino dos y en días consecutivos. El vencedor a los puntos del duelo a ida y vuelta fue, según la mayoría de analistas, Pablo Iglesias; hasta qué punto eso se tradujo en votos, está por ver.