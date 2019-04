Localizan a una pareja de octogenarios que no había regresado a casa tras ir a votar

Una pareja de octogenarios de O Valadouro (Lugo) a la que buscaban al no regresar a casa tras ir a votar este domingo ha sido encontrada sana y salva en el mismo vehículo en el que se marcharon, en una salida de la autovía A-8.

Según fuentes de la Guardia Civil, fueron localizados sobre las 16.00 de este lunes "en buen estado", pero fueron trasladados a un centro sanitario para ser sometidos a una valoración médica.

La familia denunció su desaparición en la madrugada de este lunes al no tener noticias de ellos desde que salieron en coche para ir a votar el domingo por la mañana. Desde ese momento se desplegó un dispositivo de búsqueda en las zonas limítrofes al municipio, en diferentes puntos de la Mariña lucense.

Según amplía la cadena Cope, al parecer el matrimonio recorrió, no se sabe si por error o no, unos mil kilómetros en coche, ya que llegaron hasta Ponferrada y volvieron. La emisora asegura que, aunque llevaban teléfono móvil encima, lo desatendieron y las llamadas realizadas por su familia y la Guardia Civil no obtuvieron respuesta.