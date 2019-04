El PSOE se sitúa como la fuerza más votada en Baleares y el PP cae hasta la cuarta posición

El PSOE ha resultado ser la fuerza más votada en Baleares en las elecciones generales de este 28 de abril, con un total de 136.358 votos, seguido por Unidas Podemos, con 92.241 votos, Ciudadanos (90.214 votos) y el PP (87.143), que fue la primera fuerza en los últimos comicios generales de 2016 y que en esta cita electoral se ha hundido hasta la cuarta posición con la irrupción de Vox.

Los socialistas han logrado en Baleares el 26,34% de los apoyos, mientras que Unidas Podemos (Podemos y Esquerra Unida) ha obtenido 17,82%, Ciudadanos el 17,43%, el PP 16,84%, y Vox ha irrumpido en la comunidad como la quinta fuerza, con 58.382 votos, el 11,28% de los sufragios.

Precisamente, sobre la caída del PP, el líder del partido en las Islas, Biel Company, ha dicho que les ha perjudicado "la fragmentación del voto de la derecha". "Tenemos que reconocer que son unos malos resultados para el PP, no hay ninguna duda", ha admitido. No han obtenido representación Veus Progressistes (MÉS, Ara, Esquerra Republicana), ni Proposta per les Illes (El PI), que han obtenido, respectivamente, un 4,9 y un 2,25% de los votos.

De los ocho diputados que se eligen por el archipiélago balear, en las elecciones de junio de 2016, en Baleares el PP obtuvo tres diputados, mientras que Units Podem MÉS (en esos comicios concurrieron de manera conjunta) y el PSIB lograron dos escaños, y Ciudadanos consiguió uno.

Senado

También en el Senado el PSOE ha sido la fuerza ganadora en la comunidad balear ya que ha logrado cuatro senadores de los cinco de elección directa que le corresponden a las Islas.

Así, el PSIB ha obtenido cuatro senadores, y el PP, uno, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones de 2016, cuando los 'populares' lograron cuatro senadores y los socialistas no consiguieron ninguno, perdiendo el que tenían en favor de la coalición formada por Podemos, MÉS y Esquerra Unida.