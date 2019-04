El PSOE andaluz reivindica su contribución a la victoria de Sánchez

El PSOE-A ha reivindicado este lunes en clave interna su contribución a la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales, al asegurar que de no haberse producido la pérdida del Gobierno socialista en Andalucía el pasado diciembre no hubiera habido "posiblemente" esta "gran movilización" de los progresistas.

"Los progresistas lo han visto venir y han comprobado en sus carnes lo que la derecha hace; sin duda alguna hemos contribuido para que no solo en Andalucía no ocurriera lo que ocurrió en diciembre", ha sentenciado en una comparecencia ante los periodistas el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.

Aunque estaba anunciada la comparecencia ante la prensa de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, una indisposición le ha impedido hacerlo, por lo que ha sido Cornejo el encargado de evaluar los resultados electorales: "El PSOE ha ganado de manera contundente y rotunda en España y en Andalucía", ha resumido.

Preguntado si cree que el hecho de que el PSOE, apenas cuatro meses después de los comicios autonómicos, haya sacado medio millón de votos más demostraría que el "problema" es Susana Díaz y apuntarían a la posibilidad de un relevo, Cornejo ha respondido: "El PSOE liderado por Susana Díaz se ha volcado en estas elecciones y ha trabajado para conseguir los resultados logrados".

"Nadie desde el (PSOE) federal ha planteado eso", ha zanjado.

Interpelado sobre la preferencia del PSOE andaluz respecto a los posibles pactos postelectorales, ha subrayado que esa decisión le corresponde al secretario general y a la Ejecutiva Federal.

"Lo que decidan será siempre pensando en lo mejor para los españoles", ha asegurado Cornejo, que se ha hecho eco, no obstante, de las palabras de Pedro Sánchez cuando dijo anoche que el PSOE no pone "cordones sanitarios" a ningún partido después de que las bases socialistas gritaran ante la sede de Ferraz "con Rivera no".

En cuanto a si pueden afectar los resultados de anoche a la estabilidad del Gobierno bipartito en Andalucía, ha dicho: "Si yo fuera (Juanma) Moreno y me levanto siendo la tercera fuerza política, teniendo de socio a alguien que me ha adelantado, y sacando once escaños, la verdad es que es para mirárselo".