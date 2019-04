El PP admite que los resultados "no son buenos" y lo atribuye al "efecto Vox"

El PP ha reconocido que los resultados de estas elecciones generales "no son buenos" pero lo atribuye al "efecto Vox", un partido que no ha "cristalizado" en escaños miles de votos, aseguran, y que ha provocado que Ciudadanos fuese visto como "refugio" del centro frente a esta opción de extrema derecha.

Según fuentes del partido, están muy "impactados" por esta derrota de los populares, pero no cuestionan de ninguna manera la dirección de Pablo Casado, que sigue siendo un "líder indiscutible", por lo que descartan cualquier referencia a una posible dimisión.

A falta de una valoración oficial de los resultados electorales, estas fuentes del PP evitan hacer autocrítica de la campaña realizada, ya que atribuyen a los votantes de centro derecha el no haber sabido "aunar" el voto de esta ideología en torno al PP. De hecho, han destacado que, más allá de una responsabilidad del partido, hay una "individual" de cada elector.

"El efecto Vox es claramente devastador", ha asegurado una de las fuentes del partido, quien considera que no solo ha perjudicado al PP esta huida de votos al partido de extrema derecha que "no ha cristalizado" en escaños. Reconocen que Ciudadanos "ha sido refugio de los que temían lo que Vox significaba"; sin embargo, no consideran que el PP haya equivocado su estrategia, sino que añaden que Casado ha hecho una "campaña excepcional" y es un "líder indiscutible" con unas elevadas cualidades que tiene "un enorme recorrido" por delante.

Desde el partido se muestran dispuestos "más que nunca a buscar soluciones", pero instan a los electores también a reflexionar de cara a las elecciones de mayo sobre la pérdida de los votos que han ido a Vox y no se han traducido en escaños.

Y con respecto al futuro del partido, estas fuentes se muestran convencidas de que el PP es una formación política "curtida en avatares" que sabe salir adelante y "saldrá adelante".