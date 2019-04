Desde hace un tiempo, escucho un programa de radio grabado, un ‘podcast’. Está producido por un fondo de capital riesgo que se llama K-Fund. En este espacio se entrevista a personas que han montado empresas y que, más o menos, han tenido éxito. Se habla de inversión, trabajo, creatividad, esfuerzo, dedicación, innovación y otros asuntos. En general, la gente que aparece está muy preparada, es divertida y nada estirada, tiene experiencia, habla idiomas, ha visto mundo, no se da mucha importancia y reconoce sin problemas que se ha equivocado unas cuantas veces. He escuchado más de cuarenta programas ya y en ninguno he oído quejas sobre la coyuntura económica, no ha sonado la palabra subvención y no he registrado ni una sola alusión al mundo político. Esta es mi conclusión: aquí está el talento. Estos son los que valen.

Sigo con distancia la campaña electoral. Veo con algo de vergüenza ajena los debates. Algunos de los candidatos no son capaces de defender sus titulaciones académicas con solvencia. Otros tienen que esforzarse en justificar su coherencia vital, familiar y afectiva. Todos dedican sus mayores esfuerzos a defender a sus organizaciones. Su mayor argumento es propagar el miedo a los extremos.

Reflexión es lo que hace la luz ante un espejo: te muestra lo que hay. Refracción es lo que hace la luz a través de una lente: mirar más allá. Feliz jornada de refracción.

Juan Luis Saldaña es escritor y periodista