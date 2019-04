Rivera confiesa que lloró tras la declaración de independencia y promete devolver la "alegría" a Cataluña

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha confesado este jueves en Barcelona que el día que en el Parlament se declaró unilateralmente la independencia de Cataluña, se metió en su despacho para llorar "de impotencia", y se ha comprometido a devolver la "alegría" y la "autoestima" a su tierra.

En un mitin en La Barceloneta, el barrio donde se crió, Rivera ha dicho que a él no le dan pena los políticos independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo en relación con el proceso soberanista, porque "cuando uno la lía" debe tener "el castigo del Estado de Derecho".

"El día que dieron el golpe, con la declaración unilateral de independencia, me metí en mi despacho, cerré la puerta y lloré por ver cómo se rompía mi país en el Parlament, lloré de impotencia, viendo a mis compañeros defender la democracia" mientras "pisoteaban sus derechos", ha recordado.

"Pero me limpié las lágrimas y bajé a dar una rueda de prensa y pedí a (Mariano) Rajoy que de una puñetera vez aplicara el (artículo) 155" de la Constitución, así que ahora "que no nos vengan a decir 'pobre gente que ha cometido siete u ocho delitos y les están juzgando", ha añadido.

RECUPERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBERTAD

El líder de la formación naranja ha subrayado su condición de catalán y barcelonés al manifestar su objetivo de "recuperar los espacios públicos de libertad" en Cataluña, así como en otros lugares de España.

"Soy uno de los vuestros, catalán y constitucionalista", y "os voy a defender en el Congreso y en el Gobierno", ha asegurado, añadiendo que en las instituciones y los organismos públicos catalanes tendrán que "cumplir la ley y respetar a todos los catalanes".

Tras indicar que sus padres, "autónomos currantes", se conocieron en La Barceloneta, el presidente de Cs ha reivindicado a "la gente normal que hace cosas extraordinarias". "Estos barrios los hemos levantado todos juntos, trabajando, gente de toda España", ha subrayado, poniendo el ejemplo de su padre, catalán, y su madre, andaluza.

Rivera ha denunciado la "sensación de abandono" de los catalanes no nacionalistas, que ven cómo hay "decenas de pueblos donde el Estado no está presente" y los Ayuntamientos incumplen la ley al colocar 'esteladas' en espacios públicos o al no exigir a los comercios rotular en castellano además de en catalán.

A esos catalanes les ha dicho que si Ciudadanos llega a la Moncloa, "nunca más" van a estar "desprotegidos" como, a su juicio, se han sentido con los distintos Gobiernos del PP y del PSOE España, que han "mirado hacia otro lado" para no tener problemas con sus socios nacionalistas.

ESPAÑA MERECE "UN PRESIDENTE QUE NO MIENTA"

El líder de Ciudadanos ha reiterado que en las elecciones generales del próximo domingo hay que echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, porque España merece "un presidente que no mienta" y que se niegue a gobernar con "aquellos que quieren liquidar la nación".

También ha criticado que el candidato del PSOE a la Moncloa no quiera descartar posibles indultos a los líderes del 'procés' si finalmente son condenados y que defienda que España es una "nación de naciones".

Asimismo, ha rechazado que Cataluña necesite más competencias, ya que, según ha dicho, es "una de las comunidades autónomas con más autogobierno". Lo que necesita, a su juicio, es unos gobernantes que mantengan "la lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho".

Tampoco cree, como dice Podemos, que exista el derecho de autodeterminación, porque "no existe el derecho a romper una nación europea". Según ha explicado, Ciudadanos quiere garantizar la igualdad de todos los españoles, acabar con los "privilegios" y trabajar por "todos los catalanes".

Rivera ha afirmado que, como consecuencia del 'procés', la economía catalana se ha resentido y ve a su tierra "triste". "Nos merecemos alegría, dinamismo y optimismo", y "yo me comprometo a recuperar la autoestima de Cataluña y la pertenencia a un proyecto" común dentro de "una España moderna", ha recalcado.

SALUDO A MANUEL VALLS

En el mitin celebrado en Barcelona también han intervenido la cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, el candidato por Madrid Edmundo Bal y la candidata a las elecciones europeas Maite Pagazaurtundúa.

Además, entre el público --más de 500 personas-- estaban Manuel Valls, aspirante a la Alcaldía de Barcelona respaldado por Cs, y su 'número tres', el exministro socialista Celestino Corbacho. En su discurso, Rivera ha estrechado la mano de Valls tras expresar su convencimiento de que sucederá a Ada Colau.

El presidente de Ciudadanos ha defendido la candidatura de Valls y también el fichaje de políticos procedentes del PP y del PSOE para las listas electorales de Cs. "Me da igual la procedencia, lo importante es aglutinar", ha señalado.

Rivera ha finalizado destacando que el partido naranja está en "remontada" en las encuestas, pero aconsejando no confiarse. Por ello, ha hecho un llamamiento a los electores para que el domingo acudan a las urnas y no haya que lamentarse de que "por uno o dos escaños" no se alcance una mayoría alternativa a la de Sánchez.

GRAN CORRIENTE CONSTITUCIONALISTA

Por su parte, Pagazaurtundúa ha dado las gracias a lo que ha definido como "la resistencia catalana", la población no nacionalista de Cataluña, y ha apostado por organizar "una gran corriente constitucionalista", desde el centro político, para "superar los extremismos y nacionalpopulismos locos, sean del signo que sean".

Asimismo, ha advertido de que la situación generada tras el referéndum ilegal y la declaración de independencia de 2017, que casi acaban por "desguazar" el país, aún no se ha resuelto. Por ello, "a los que dicen que hay que dialogar", les ha dicho que la democracia es diálogo y pluralismo, pero no significa "someterse a los nacionalistas", porque "primero viene la ley".