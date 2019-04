Rivera anima a los españoles a "darse el gustazo" de "echar a Sánchez y poner a Cs" en la Moncloa

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha animado este viernes a los españoles a "darse el gustazo" el próximo domingo cuando vayan a votar y escoger la papeleta que permitirá echar a Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, llevar a Cs a la Moncloa.

"Daos el gustazo" y "coger la papeleta naranja que vale doble, porque por una cara echas a Sánchez y por la otra llevas a Ciudadanos a la Moncloa", ha señalado en Valencia, en el acto de cierre de la campaña de las elecciones generales.

Rivera ha advertido de que si el presidente del Gobierno continúa en el poder "con los separatistas y Podemos", España "seguirá bloqueada".

En cambio, la formación naranja quiere "poner en marcha España", impulsando las reformas pendientes, y tiene "el único proyecto que une a los españoles", ha asegurado Rivera, que ha acusado a Sánchez de intentar "dividir y polarizar" a la sociedad y "alimentar a los populismos para que se enfrenten al resto".

"Es una grave irresponsabilidad", ha añadido, y se ha ofrecido a ser "el presidente de todos los españoles", independientemente de la ideología que tengan, cuál sea su género, dónde hayan nacido o qué lengua hablen. Además, ha apostado por "pasar página" a las "batallitas" entre PSOE y PP y empezar a mirar al futuro.

Según ha manifestado, Ciudadanos nació "para echar a personajes como Sánchez de la Moncloa, para que nadie vendiera el país a los que quieren romperlo, para que los populistas no llevaran la economía y para gobernar España", un objetivo que ve posible conseguir en estas elecciones generales.

En Cs se respira victoria

Porque aquí "se respira victoria" y esta campaña tiene "el equipo con más ganas y con más ilusión", mientras otros partidos "están tristes y desinflados", ha destacado, pronosticando que Cs puede "dar la campanada" en las urnas el próximo domingo.

"Y si hay un solo escaño más para echar a Sánchez y montar una mesa de negociación para poder liderar un Gobierno, lo haré, no vamos a dejar pasar la oportunidad", ha asegurado el candidato de Ciudadanos.

Rivera ha explicado que uno de los motivos por los que quiere ser presidente es porque su hija Daniela "se merece el mejor país", y Ciudadanos quiere convertir España en "el mejor país para formar una familia, trabajar dignamente y montar una empresa".

"Ni agua" a los nacionalistas

Asimismo, ha apostado por "una España sin privilegios" y ha dicho que no va a dar "ni agua" a los partidos nacionalistas. "Ha llegado el momento de independizarnos de (Quim) Torra, de (Carles) Puigdemont, del PNV", ha defendido.

También se ha comprometido a defender la igualdad y la libertad "en todos los pueblos de España" y a que el Estado "esté presente" en todos ellos, porque Cataluña "no es un cortijo" de los independentistas ni Euskadi lo es del PNV.

Al reivindicar esos valores, ha rechazado la idea de que "los populistas emocionan más" que los liberales. "Yo soy un demócrata y a mí los populistas no me van a ganar con emociones. Yo me emociono más que ellos, pero con la razón, la libertad y la igualdad", ha afirmado.

Como ejemplo, Rivera ha recordado que le emocionó la "valentía" de Maite Pagazaurtundúa, candidata de Cs a las elecciones europeas, frente a los "bilduetarras" que la insultaban en el mitin de Rentería (Guipúzcoa). "También me emociona la igualdad" y tener "un país que no deja a nadie atrás", mientras "a los populistas les emociona gritar, enfrentarse e insultar", ha agregado.

Arrimadas, sobre Rivera: "Nunca ha tirado la toalla"

En el acto de Valencia, que se ha celebrado junto al río Turia con la asistencia de unas 2.000 personas, el candidato a la Moncloa ha estado acompañado por la cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, el candidato por Madrid Edmundo Bal, el aspirante a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, y, entre el público, distintos dirigentes y cargos públicos del partido.

Arrimadas ha recalcado que Ciudadanos ha ido creciendo desde que nació en Cataluña en 2006 y ahora "está preparado para gobernar España". En cuanto a Rivera, lo ha presentado como "un hombre de Estado" que durante todos estos años "se ha partido la cara" por "defender la unidad de todos los españoles".

"Votad el domingo a un partido que os represente, a un presidente que haya recorrido un camino similar al vuestro, que nunca haya tirado la toalla", ha recalcado, indicando que Cs es el partido de aquellos a los que "nadie les ha regalado nada".

Por su parte, Bal se ha mostrado convencido de que el domingo Sánchez perderá el cargo, pero ha subrayado que para eso es necesario que "todo el mundo vaya a votar". "Convenced a vuestros padres, a vuestros hijos, a vuestros vecinos, al que os vende la fruta, el pan o la carne, que no haya indecisos", ha insistido.

Durante el mitin, Cs ha difundido un último vídeo electoral, donde afirma que "la ola de cambio ha llegado" porque los españoles han "roto el silencio" y hay "una movilización histórica". "Está pasando ahora mismo, cada vez somos más, es una ola naranja, es una ola de energía, es una ola de ilusión. Porque juntos somos imparables, vamos a ganar y volver a ganar", dice el spot.