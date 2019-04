Rivera: "Si el PP se obsesiona con Cs es que lo estamos haciendo bastante bien"

El candidato de Cs a la Presidencia de Gobierno, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que su partido está "en condiciones" de poder liderar un gobierno y "si el PP se obsesiona con Ciudadanos, es que lo estamos haciendo bastante".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Rivera ha precisado que Cs puede encabezar un gobierno "si hay un escaño más de cambio" y el PP "tiene esos datos y por eso dice esas cosas", en referencia a unas declaraciones hoy del líder popular, Pablo Casado, en las que dice que Rivera no es fiable y podría pactar con el PSOE.

Rivera ha pedido "calma" al líder del PP, Pablo Casado, porque Cs "no es un adversario ni el enemigo, es el aliado y puede encabezar una nueva etapa".

"No se obsesionen con Cs" ha dicho Rivera a los populares, a quienes ha instado a trabajar juntos para que haya un cambio.

"Me da igual cuántos escaños tenga Cs y cuántos pierda el PP, quiero que haya un cambio, ese es mi trabajo" ha dicho al tiempo que ha pedido a los populares que no pacten con el PNV porque los nacionalistas no pueden ser los aliados de España.

Ante la posibilidad de que necesiten a Vox para gobernar, ha subrayado que él lo que quiere es pactar con el PP: "como metamos a gente que lo haga peor que Pedro Sánchez estamos perdidos".

Se ha mostrado seguro de que será posible "limar las diferencias ideológicas" que tienen con los populares, como han hecho en Andalucía, dejando claro que no comparten "ninguna" de las propuestas de Vox en relación con el colectivo LGTBI, las armas o la subida de impuestos a los mileuristas.

Además, ha señalado, "los tripartitos no son una buena idea" y él, que viene de Cataluña, según ha dicho, ha tenido ocasión de comprobarlo.