Rivera replica al PP que piense por qué "se le van los votantes" o "gente válida" como Garrido

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha aconsejado al PP que, en vez de criticar a la formación naranja por fichar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, piense por qué "se le van los votantes" y "gente válida" como el sucesor de Cristina Cifuentes.

En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Rivera ha defendido la decisión de Cs de incluir a Garrido en el puesto número 13 de la candidatura a las elecciones autonómicas en Madrid. El expresidente autonómico iba a concurrir con el PP a los comicios europeos, en el cuarto puesto de la lista.

"A los que cada día pierden más votos escaños y militantes", el líder de Ciudadanos les ha recomendado que, "en vez de preguntarse por qué la gente se ilusiona con un proyecto que crece" y que representa "el centro político", "se pregunten qué han hecho mal, qué está pasando".

"¿Se han preguntado por qué se les van los votantes o gente tan válida como Soraya Rodríguez, Ángel Garrido o Joan Mesquida, que quieren estar en un proyecto centrista y liberal como Cs?", ha dicho en alusión también a la exportavoz del PSOE en el Congreso y exsecretaria de Estado y al que fuera director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

LOS "DAMNIFICADOS POR EL SANCHISMO"

En su opinión, hay políticos que han dejado de militar en el PP y en el PSOE por los casos de corrupción de estos partidos o porque "se han sentido abandonados" al considerar que no se estaban defendiendo los valores constitucionales. "El sanchismo ha generado una plataforma de damnificados", ha apuntado al arremeter contra el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez.

Pero en el caso del PP esas salidas también pueden estar relacionadas, según Rivera, con el "giro ultraconservador" desde que Pablo Casado es presidente, ya que "deja a los liberales sin espacio" dentro de esta formación política.

Además, el líder de la formación naranja ha defendido que Garrido puede cambiar de partido si quiere porque "este es un país libre" y porque "la gente que ha trabajado" por España puede sentir que tiene "el derecho y también la obligación moral" de seguir aportando con su experiencia en la política. "Algunos dicen que hay que ser del PP o del PSOE hasta la muerte, como si fuera una condena", ha criticado.

El presidente de Cs ha agradecido a Garrido, que ha acudido al desayuno, el paso que ha dado, porque considera que "lo fácil es acomodarse" donde uno está y "lo difícil pero lo correcto es creer en unos valores y defenderlos igual allí donde haga falta".

CIUDADANOS QUIERE AGLUTINAR A LOS MODERADOS

Según ha manifestado, Ciudadanos se ha convertido en "la casa común de la libertad, del sentido común y del constitucionalismo", y en su seno caben todos los españoles que se sientan representados por esos valores.

"Hace falta crear un gran centro político" y "un proyecto ganador", ha indicado, poniendo como ejemplo a la UCD, que unió en un mismo proyecto político a los "moderados", ya fueran socialdemócratas, liberales o democristianos, y nadie les tachaba de "tránsfugas".

Por otro lado, Rivera ha rechazado la pretensión de algunas fuerzas políticas de que Ciudadanos siga siendo un partido bisagra, "una especie de utensilio que utilizas en función del interés". En este sentido, ha subrayado que el papel de Cs no es el de "corregir" a Mariano Rajoy, que "arrastraba los pies", a Sánchez, para que no pacte con Podemos y los independentistas, o a Casado, para que no sea "demasiado conservador".

"Si les gustan tanto los valores de Ciudadanos, ayúdennos" para que "ganemos" las elecciones generales del 28 de abril, ha recalcado, afirmando que los últimos 'trackings' dicen que el partido naranja tiene opciones de encabezar una mayoría alternativa a la de Pedro Sánchez, sacando más votos que el PP, y que la diferencia entre un bloque y el otro puede ser de entre dos y cuatro escaños.

Esas encuestas son, a su juicio, las que hacen que Casado, cuyo partido está "desinflándose", le acuse de no ser fiable y de advertir de un posible pacto de Cs con el PSOE. Sin embargo, le ha explicado que Ciudadanos "no es el enemigo, es el aliado" para poder echar a Sánchez de la Moncloa y que el objetivo debe ser sumar los escaños necesarios, pero sin contar con el PNV en el pacto.

NO QUIERE UN TRIPARTITO CON VOX

En cuanto al papel de Vox, Rivera ha afirmado que "el Gobierno de España va a estar formado por Ciudadanos y por el PP" y que no quiere un tripartito. Ese Ejecutivo, ha añadido, estará constituido por "gente muy seria y responsable", y no tendrán cabida propuestas como "legalizar las pistolas en casa", subir los impuestos a los mileuristas o medidas contrarias a los derechos de las personas LGTBI.

El candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno se ha mostrado convencido de que el próximo domingo su partido va a "dar la campanada" en las urnas y va a poder encabezar una mayoría de cambio porque está logrando movilizar a su electorado.

Según ha destacado, Ciudadanos está ganando apoyo electoral al atraer voto del PP, del PSOE, de la abstención y del sector de los indecisos, sobre todo tras los debates electorales de esta semana. En cambio, Sánchez "perdió los dos debates" y mostró que "no está a la altura" del cargo que ocupa porque "sacó una mentira" sobre violencia machista para "criminalizar" al Gobierno del PP y Cs en Andalucía.