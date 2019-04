El misterioso caso del furgón cargado de consoladores que cayó a un acantilado

La Guardia Civil está buscando al conductor de una furgoneta que cayó por un acantilado de 200 metros en la costa de Vicedo (Lugo). El vehículo lo encontraron el sábado pero no se sabe con exactitud cuándo fue el accidente. Podría haber sido el día de Jueves Santo, en el que el hombre que conducía la furgoneta le dio a la propietaria de la pensión donde se hospedaba ropa para lavar. Al día siguiente desapareció y desde entonces se le perdió la pista.

Según 'La Voz de Galicia', se trata de un vecino de Reus, que alquiló la furgoneta en el aeropuerto de Barcelona y el pasado domingo debía de entregarla a la empresa con la que contrató el alquiler.

En el lugar del accidente, donde el vehículo estaba desarmado, también había cajas vacías de consoladores. Las fuerzas de seguridad, que continúan con la investigación, han intentado contactar con el número de teléfono que tienen del conductor pero no contesta. Con la familia no se ha contactado porque el conductor no está aún imputado en caso alguno. Ahora actuará la empresa de alquiler que perdió la furgoneta.

La Guardia Civil, por el momento, cree que el furgón cayó de manera fortuita o bien de modo intencionado y que el hombre no iba dentro del vehículo cuando se precipitó por el acantilado.