Ayudas a las familias y a las empresas que generen empleo estable y de calidad

Con los plazos abiertos para presentar la declaración de la renta, y en medio de una campaña electoral, la petición de unos impuestos más justos llega alta y clara desde todos los ámbitos. Las familias y las empresas no podían ser menos, y todos los partidos recogen en mayor o menor medida ayudas en este sentido.

Desde Cepyme, las propuestas en tema fiscal son claras teniendo en cuenta que los ingresos públicos que aportan las empresas (vía impuestos y cotizaciones sociales) son, en España, del 30,4%, mientras que en la Eurozona este porcentaje es del 26,2%. Así, Carmelo Pérez, secretario general de Cepyme Aragón, destaca la necesidad de adecuar la carga tributaria al tamaño y facturación de pymes y autónomos. “Es palpable la diferencia de tributación entre grandes y pequeñas empresas. Los empresarios no tienen problema en pagar impuestos, siempre y cuando revierta en ellos, como cualquier ciudadano”, asegura.

También considera importante “la homogeneidad fiscal a nivel autonómico para no competir entre los distintos territorios”.

Algunas de las medidas que propone Cepyme pasan por eliminar el distinto tratamiento fiscal a empresarios según su condición de persona física o jurídica mediante la asimilación de la tributación de los rendimientos de actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la tributación por el Impuesto de Sociedades.

También rebajar la imposición indirecta, “que afecta de manera negativa al consumo interno y a la competitividad exterior de sectores claves”, indica Pérez. A juicio de la organización, son necesarias las bajadas inmediatas del IVA y no deben incrementarse los impuestos especiales.

Otra de las peticiones que llegan desde Cepyme pasa por establecer bonificaciones o deducciones a todos los empresarios por reinversión de beneficios en su propia empresa o en el lanzamiento de nuevas actividades. También por introducir incentivos fiscales para la inversión en pymes y acceso a mercados de capitales y facilitar la posibilidad de compensar las deudas tributarias y de Seguridad Social contra las deudas de las administraciones públicas, así como la implementación del criterio de caja del IVA.

Electricidad e ICA

La preocupación por los impuestos también llega al ámbito familiar, que, pese a las ayudas, suponen un pellizco importante a los ingresos. En este sentido, José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), denuncia que los impuestos al consumo “son injustos porque gravan las necesidades, no la renta que tienes”.

Al final, explica, “siempre se acaban bajando los impuestos directos antes que los indirectos”. “Son más fáciles de usar como fuente de financiación de los Gobiernos”, indica Oliván, quien pone un ejemplo: casi el 70% del recibo de la luz son impuestos. “Por ejemplo, la prima que se le paga a las renovables, o la diferencia de coste de producción de energía que tienen las islas y Ceuta y Melilla, pero por qué se pagan con el recibo de la luz y no con unos impuestos generales, si se trata de una política de Estado”, denuncia.

También considera “injusto” el impuesto sobre la contaminación del agua (ICA), ya que en Aragón “hay muchos sitios donde no se depuran, pero los ciudadanos tienen que pagarlo”. Oliván afirma que la UCA no plantea una rebaja del balance fiscal, “sino una distribución diferente”. “Para los gobiernos es mucho más sencillo cobrarnos en el combustible, en la energía, en el ICA, porque no nos damos cuenta cuando pagamos. Pero cuando te toca pagar sucesiones, te indignas”, afirma el secretario general de la UCA. “Es muy fácil hacer populismo con eso. Me gustaría que se hablara de estas cosas, pero los debates políticos se reducen a lo fácilmente explicable”.

