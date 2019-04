Casado "Vamos a ganar y a gobernar. Siempre hemos derrotado a las encuestas"

El líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido este domingo de que va a ganar las elecciones generales del 28 de abril y que será el próximo presidente del Ejecutivo porque su partido "siempre ha derrotado a las encuestas".

Casado, en una entrevista en el programa "Fin de semana" de COPE, ha restado importancia a los sondeos publicados este domingo, en los que se coincide en que el PSOE será el ganador, aunque sin que quede clara cuál podría ser la fórmula de gobierno o la suma que obtendrían PP, Ciudadanos y Vox.

"Vamos a ganar y a gobernar. Siempre hemos derrotado a las encuestas. Es una cosa común en las últimas décadas en el caso del PP, pero ahora, con 40% de indecisos en todas las encuestas, mucho más", ha sostenido el candidato de los populares.

El sondeo de El Mundo señala que tanto el bloque PSOE-Unidas Podemos como el de PP-Cs-Vox podrían lograr 174 escaños, si bien los socialistas tendrían más posibilidades para formar gobierno con la suma de nacionalistas o independentistas.

En el de El País, el PSOE obtendría 129 escaños y precisaría de la izquierda y los nacionalistas, sobre todo de ERC, para gobernar, mientras que el PP sacaría 75 escaños y no obtendría la mayoría con Cs y Vox.

Casado ha reiterado su disposición a mantener un debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al margen de los programados ya en RTVE y Atresmedia.

En su opinión, queda pendiente el duelo televisado con Sánchez, como ha propuesto Mediaset: "Si tiene a bien, el miércoles o jueves estaré encantado ir a un cara a cara".

Casado ha opinado que la constatación de que Sánchez no quiere un debate entre los dos líderes con más respaldo es porque "el Gobierno no lo está haciendo y España no va bien".