Junqueras se abre a investir a Sánchez para evitar un "gobierno de extrema derecha"

El líder de ERC y candidato a las generales, Oriol Junqueras, se ha abierto este viernes a negociar con el PSOE una eventual investidura de Pedro Sánchez, y ha defendido que "cualquier demócrata europeo tiene la obligación de evitar gobiernos de extrema derecha".

"Es evidente que en ningún caso, ni por acción, ni por omisión, no facilitaremos un gobierno de extrema derecha en el gobierno español", ha concluido en una rueda de prensa en la agencia Acn por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real.

Es la primera aparición pública de Junqueras desde su declaración en el juicio del 1-O en el Supremo de principios de febrero, y la primera aparición en campaña desde que intervino brevemente en de las elecciones catalanas de diciembre de 2017 a través de un audio.

Junqueras se ha mantenido en la línea que ERC ha defendido durante toda la campaña: no quiere poner "líneas rojas" de entrada al PSOE, pero también avisa de que no dará cheques en blanco, y esperará a concretar más su posición tras los comicios y cuando sepa si sus votos son claves para la gobernabilidad.

El líder republicano ha avisado de que esta disposición a negociar no supondrá que ERC "regalará" sus votos al PSOE, y ha asegurado que en ningún caso renunciarán ni a un referéndum ni a la independencia, recordando que su partido lleva más de 80 años defendiendo lo mismo.

Junqueras ha explicado que su partido no puede renunciar al referéndum porque, si no lo ha hecho él estando más de un año en la cárcel, no lo hará a partir de ahora: "Si no nos hemos cansado y acobardado en la cárcel, no nos cansaremos ni nos acobardaremos nunca".

Así, de momento, ERC resume que existe la predisposición a negociar con el PSOE: "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no haya un gobierno de extrema derecha. Ningún demócrata de Europa facilitaría un gobierno de extrema derecha en su país. Es lo que harían franceses, británicos y suecos".

También ha reivindicado que votar a ERC es "la mejor de la vacunas" para frenar un pacto PSOE y Cs, y ha vaticinado que, si finalmente el gobierno es éste, ERC no tendrá más remedio que hacer oposición y velar para que en Cataluña no se aplique otro 155 que él vería ilegítimo e incorrecto.

Junqueras, igual que ha hecho durante toda la campaña su número dos en estas elecciones, Gabriel Rufián, ha evitado entrar en confrontación con JxCat y no ha querido replicar a las críticas: "No tengo por costumbre hablar de otras formaciones políticas. Pido el voto para ERC y al resto les deseo toda la suerte del mundo".

Preguntado por las reproches que algunos sectores del independentismo formulan a ERC, a la que acusan de haberse desviado del camino independentista, ha mostrado su perplejidad: "¿De verdad? ¿De verdad? Si alguien dice esto lo encuentro increíble. Hasta me da risa".

También ha abordado si hay que volver al camino de la unilateralidad para lograr la independencia: no ha renunciado a ello, pero ha destacado que impulsar una república en la Unión Europea es un proceso muy complejo que necesariamente deberá ser "multilateral" y dialogado con muchos actores.

Preguntado por qué le diría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha aprovechado para mandarle un abrazo y agradecerle los "esfuerzos" que están haciendo los líderes independentistas que están en el extranjero en defensa de los líderes que están encausados en España.

Ha pedido la victoria de ERC en las elecciones generales y en las siguientes convocatorias electorales porque ha considerado que es lo mejor para los catalanes y ha emulado las célebres palabras del exseleccionador de fútbol español Luis Aragonés: "Ganar y ganar y ganar y volver a ganar, ganar y ganar".