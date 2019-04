"Sigue fumando, te esperamos", el macabro y viral eslogan de una funeraria gallega

"Sigue fumando, te esperamos". Así es el eslogan que la funeraria gallega Curroliño, situada en la localidad de Rodeiro, ha decidido imprimir en 1.000 mecheros de color azul con los datos de la empresa. Puede que el mensaje no siente muy bien a algunos fumadores y es que, como explica Luis Vázquez, el propietario de la funeraria, al medio 'La Voz de Galicia', hay quienes ya le han "tirado el mechero a la cara".

Aunque Curroliño ya es famosa por promocionarse mediante el humor, el particular punto negro e, incluso, macabro de este mensaje ha hecho que en poco tiempo se haga viral en Internet. Vázquez, el inventor del mismo, explica que la idea se le ocurrió cuando, durante un velatorio, una mujer no paraba de toser sonoramente. El empresario le espetó: "Tu sigue fumando, que pronto vas a venir para aquí". Como en esta ocasión ella se lo tomó bien, el hombre decidió trasladar su particular ocurrencia a los mecheros que regalan a principios de año, junto a unos llaveros en forma de ataúd.

Pero la broma no sentó igual a todo el mundo y ahora, cuenta Vázquez, solo se los ofrecen a aquellos con quienes tienen la confianza suficiente. Eso sí, a raíz de que el asunto se hiciese famoso en las redes sociales, la funeraria Curroliño está recibiendo multitud de llamadas de muchas partes de España solicitando comprar uno de los mecheros. "No están a la venta, que vengan aquí a por ellos", sentencia Luis Vázquez.