La ajetreada tarea de las juntas electorales

Las elecciones más complicadas y más inciertas en mucho tiempo no solo traen de cabeza a los líderes de los partidos y a los encuestadores. Las Juntas Electorales, la central y las correspondientes a cada provincia, no se aburren estos días: Han ordenado a las instituciones catalanas que retiraran los lazos amarillos de los edificios oficiales; han recordado a TV3 que debía cumplir su deber de neutralidad y de pluralidad después de la cobertura sobre la manifestación proindependentista de Madrid del pasado mes de marzo; han abierto, en Madrid, un expediente sancionador contra el candidato al Congreso de Podemos por Zaragoza, Pablo Echenique , así como al Ayuntamiento de Madrid por la proyección de un vídeo de los papeles de Bárcenas en un edificio municipal de la plaza Mayor...

El último toque de atención lo acaban de dar al no aceptar la presencia de Vox en el debate a cinco planteado por Atresmedia, único aceptado por el candidato socialista, Pedro Sánchez, que rechazó el organizado por la televisión pública, en el que no estaba la formación de Abascal, ya que no tiene todavía suficiente representatividad, a juicio de la Junta Electoral Central. A Sánchez le beneficiaba ese debate, en el que daba aire al rival del PP, pero la campaña más atípica no deja de proporcionar sorpresas.