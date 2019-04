Unos de los asuntos capitales en toda campaña electoral es la política educativa. Los partidos le guardan un espacio destacado en sus programas, en los que siempre se recurre a ideas manidas -como un posible pacto de Estado-, viejos debates -la pertinencia de las centros privados y concertados es uno de los favoritos-, algunas ideas constructivas y ocurrencias que invitan a pensar en la educación como en un campo de pruebas.

Las cinco formaciones que parten con ventaja en los comicios del próximo 28 de abril centran sus promesas en torno a los estudios obligatorios, dejando en un segundo plano el Bachillerato, la Formación Profesional y el ámbito universitario. Los ataques velados entre partidos no son extraños y amenazan con nuevos vaivaenes en las políticas educativas: otra ley orgánica, reales decretos que modifiquen otros recientes...

Partido Socialista

El PSOE afirma que la educación va a ser "una gran prioridad", asentada, eso sí, "sobre la base de la defensa de la educación pública". Propone la derogación de la LOMCE y el impulso de un gran pacto de Estado para que la inversión en educación y becas llegue al 5% del PIB en 2025. Quiere implantar "un nuevo currículum más democrático y de más calidad, fundamentado en el desarrollo de competencias emocionales y capacidades críticas, más que en enfoques puramente academicistas".

También apuesta por "avanzar hacia la gratuidad de las escuelas infantiles para niños y niñas de cero a tres años", impulsar un plan contra el fracaso y el abandono escolar de modo que nueve de cada diez jóvenes alcance la educación postobligatoria. Plantea "una nueva Ley Educativa modernizadora" que "ayude a prevenir la violencia de género y a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente en las niñas", así como reforzar la profesión docente y las condiciones de trabajo del profesorado. Otro punto a destacar es la ambición de desarrollar de planes de plurilingüismo y la prohibición de la escolarización con criterios de segregación en los centros sostenidos con fondos públicos.

En cuanto a la FP, los socialistas abogan por incorporar las competencias digitales más avanzadas (robótica, 3D, realidad virtual o big data). Sobre la educación superior la idea más destacada es la gratuidad de las primeras matrículas en los estudios de grado de las universidades públicas. Asimismo, apuestan por promover una Ley de Universidades para preparar a los estudiantes para los cambios tecnológicos y sociales. Combatir la precariedad y establecer la carrera profesional del Personal Docente e Investigador es la otra medida de calado que recoge el documento del PSOE.

Partido Popular

El programa del PP alterna medidas concretas (como una Ley nacional que aborde de forma integral el cuidado y la educación de los menores de 0-3 años y las necesidades de sus familias), con continuas defensas de la triple red de centros -públicos, concertados y privados-. En este sentido, plantea eliminar las zonas de escolarización donde existan para "dar prioridad al deseo de la familia", ampliar a todas las autonomías la educación concertada al Bachillerato y la FP básica o "reforzar" que las aportaciones de las familias a los centros concertados sean deducibles.

Otras propuestas específicas pasarían por reforzar la labor de los inspectores, impulsar el Estatuto del Docente, pruebas académicas de carácter nacional al final de cada etapa educativa, que Filosofía recupere su condición de obligatoria en el Bachillerato y se blinde el derecho a estudiar Religión o introducir el diseño de 'apps', robótica, impresión 3D y otros contenidos en Tecnología. Los populares también abogan por llevar la fibra óptica o el 5G a todos los centros públicos, facilitar la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, reforzar la escuela rural e impulsar la FP y un plan nacional para implantar el bachillerato internacional.

En el escalón universitario, el documento popular ofrece "modelos de financiación estable" para los campus que "incentiven la calidad", impulsando figuras similares a las de los contratos programa poniendo en marcha iniciativas de excelencia que faciliten una financiación complementaria. Defiende, asimismo, limitar la burocracia y crear un sistema de incentivos eficaz que fomente la investigación. La formación conservadora quiere que las becas valoren no sólo la situación socioeconómica sino también "el esfuerzo" y reforzar el programa Erasmus.

Ciudadanos

Aunque el partido liderado por Albert Rivera no ha presentado todavía el programa electoral completo con el que buscan el voto el próximo 28 de abril, la formación sí ha desgranado algunas ideas divididas por temáticas. En ellas recurren al "pacto nacional para una generación y no para una legislatura" con el que la Educación esté "en manos de los profesores y no del Gobierno de turno".

Ciudadanos eleva al nivel de "prioridad número uno" una educación con "más calidad, más innovación y el triple de inversión para acabar con el fracaso escolar". Como medidas concretas prometen una selectividad única para los estudiantes de todo el país y la asignatura obligatoria sobre Constitución, del mismo modo que "premiar con más recursos a las Universidades con mejores resultados".

Podemos

El partido morado es, junto al PP, el que más se moja al confrontar el modelo educativo público con el privado y el concertado. Podemos habla abiertamente de "eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las escuelas que practican la segregación por razones de sexo" y de "acabar con el pago ilegal" de las cuotas en la escuela concertada. Dos propuestas que se enmarcarían en "una nueva ley de educación que deje atrás la LOMCE".

Desde Podemos, cuyo texto no leva la rúbrica de IU, se pretende garantizar la cobertura educativa universal y gratuita de 0 a 3 años, la gratuidad de la educación obligatoria, incluido libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, un plan contra el fracaso escolar y otro contra la segregación. Marcan un aumento del gasto público en educación hasta el 5,6% del PIB en 2023.

Otras medidas pasarían por una "asignatura de feminismos", la equiparación de la educación artística con el resto de la educación superior, llevar la educación inclusiva para discapacitados a la escuela ordinaria pública, reforzar la educación física y los contenidos contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos.

Vox

El partido de Santiago Abascal encaja sus propuestas sobre educación bajo la premisa que jalona su programa: "Devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia". Su primera apuesta en el apartado específico consiste en "exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional, conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo, empezando por la UE".

Vox promete en su documento "implantar el sistema de cheque escolar", que se traduciría en "devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio". También apuesta por "garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional" e "instaurar el PIN Parental con objeto de que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales".

La formación quiere "implantar exámenes de control a nivel nacional, incluyendo uno de nivel de conocimiento de la lengua española, al finalizar la educación primaria, la secundaria obligatoria y el bachillerato", así como "homogeneizar las oposiciones para una igualdad efectiva de oportunidades" e "implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos".