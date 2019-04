Vox, el mejor aliado del PSOE

Es un hecho objetivo, en estas elecciones Vox es el mejor aliado del PSOE. Y ni Pedro Sánchez ni Santiago Abascal pueden hacer nada para evitarlo, salvo que Abascal se retirase de la contienda. No se trata, obviamente, de una cuestión de simpatía mutua ni de ninguna proximidad ideológica. Pero lo cierto es que a los socialistas les vienen muy bien los votos que pueda conseguir el nuevo partido de extrema derecha. Vox puede quitarle un buen número de escaños al Partido Popular, lo que ya es de por sí bueno para los socialistas. Pero no es eso lo mejor. Lo mejor de Vox para el PSOE es que la dispersión de los votos por el flanco derecho se traducirá inevitablemente en más escaños para el PSOE por la aplicación de las reglas de proporcionalidad. Miel sobre hojuelas. Así que no es extraño que la campaña de Pedro Sánchez aproveche el filón y busque dar protagonismo a los de Vox. Con un doble efecto: hacer más visible al rival del PP por la derecha y asustar al electorado de izquierda, con el aviso de que viene el lobo, para que no se quede en casa. Cabría pensar que, de similar manera, también Podemos sería un aliado objetivo para el PP. Pero la gran diferencia es que, en estas elecciones, y a tenor de los sondeos, Podemos va cuesta abajo mientras que Vox está en plena eclosión primaveral. Tiempos difíciles para el PP.