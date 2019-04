Los padres de Yéremi Vargas reciben su primera tarjeta censal para votar

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha enviado su primera tarjeta censal a Yéremi Vargas, el niño de Vecindario (Gran Canaria) del que no se tienen noticias desde que desapareció hace doce años, el 10 de marzo de 2007, según ha revelado su madre, Ithaisa Suárez.

La madre de Yéremi ha publicado en su cuenta de Facebook la tarjeta censal que ha recibido en su domicilio con la información de dónde le corresponde votar al chico el próximo 28 de abril, dado que ya es mayor de edad (desapareció cuando tenía 7 años).

"Llegar a casa de mi madre y ver que dejan esto en el buzón hizo que ayer me viniera abajo. Me siento tan impotente", escribe Suárez, junto a la foto de la tarjeta del censo de Yéremi.

No obstante, la familia se muestra comprensiva con lo sucedido, y la madre ha escrito: "Quería explicar que no estoy enfadada porque el censo electoral mandara la carta. Nosotros entendemos que el niño mientras no esté dado de baja cómo fallecido va a seguir apareciendo en cosas así. Lo que me ha dado es mucha pena e impotencia. No por recibir la carta sino por lo injusto que me parece que Yeri no esté aquí. Que el 28 de abril tenía que estar aquí para votar y que tenía que estar con nosotros y ser feliz con nosotros y no puede ser porque ese monstruo así lo decidió", apunta su madre Ithaisa Suárez..

Hace poco más de un año que la Audiencia de Las Palmas confirmó el archivo de la investigación contra Antonio Ojeda, el Rubio, único sospechoso relacionado con su desaparición, al no existir pruebas ni indicios sólidos que le incriminasen en el caso. No obstante, Ojeda fue condenado en 2016 a cinco años de prisión por una agresión a otro menor en 2012.