'Juego de Tronos' amplía audiencia política y suma a populares y socialistas

Si hace unos años los grandes admiradores de 'Juego de Tronos' eran los de Pablo Iglesias, en el 28A la famosa serie ha ampliado audiencia política y conseguido atraer seguidores entre populares y socialistas que han aprovechado el lanzamiento este lunes del nuevo capítulo para su propia campaña.

Mientras que Juventudes Socialistas anima en un tweet a defender 'Poniente' (España), el PP ha publicado un vídeo en las redes sociales imitando el inicio de la serie en el que dice que hay quien cree que España son siete reinos, antes de concluir que es un país moderno que "no necesita más guerras".

Acompañado de un cartel en el que sobresale la imagen de Pedro Sánchez sobre un fondo invernal, las juventudes del PSOE piden el voto para su líder frente a "los tres caminantes blancos" -Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal-, representados con "piel blanca y ojos como estrellas azules".

"El 28A se acercan los tres caminantes blancos, ¡saca tu voto y defiende Poniente!", advierten para evitar la "terrible oscuridad" que cayó sobre Poniente dejando una 'Larga Noche' de penurias.

También el PP emula la emblemática serie de HBO coincidiendo con el estreno mundial de la octava y última temporada.

Empieza diciendo que "hay quien piensa que España son siete reinos" para pasar a continuación a describir cada uno de estos bandos sobre un mapa con alusiones veladas a los distintos partidos.

Primero, "los que prefieren dividir y vivir separados del resto, a quien llaman bestias", en referencia a los independentistas catalanes, mientras sobre el mapa se va levantando una muralla amarilla; y "los que non pueden superar el pasado y siguen pensando en imperios", en alusión a Vox.

Sitúa en otro extremo a "los que necesitan revanchas, los que no pueden decir España ni ver su bandera", con una imagen de una guillotina, para referirse a Podemos; y quien "quiere gobernar sin tener un rumbo fijo", donde aparece una veleta que simboliza a Ciudadanos.

Hay quien piensa que España son siete reinos...pero España no es #JuegoDeTronos. pic.twitter.com/lMgmQMpOUR — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) 15 de abril de 2019

El listado sigue con el PSOE, como "los que lo harán cualquier cosa por mantenerse en el poder aunque siempre nos salpique a todos", sobre una imagen de un campo de rosas sobrevolado por un avión, que recuerda al Falcon, que suelta fuego amarillo.

"Pero España no es Juego de Tronos es un país moderno que no necesita más guerras", concluye la voz en off del vídeo que añade que "merece unidad, y mirar al futuro para seguir avanzando" porque "España es un gran país y nosotros un valor seguro".

Con este anuncio, el PP quiere trasladar "su preocupación por la situación a la que otros partidos quieren llevar a España" y mostrarse como la única alternativa para "garantizar la estabilidad en lo económico, lo político y social".

Y presentarse como la "única opción" para mantener al país unido frente a "las opciones separatistas, los que están anclados en el pasado y los que quieren conquistar España pensando que son siete reinos enfrentados y divididos", según el PP.