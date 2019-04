La defensa de la tauromaquia enfrenta a PP y Vox en Andalucía.

La defensa de la tauromaquia ha abierto un enfrentamiento entre el PP y Vox en Andalucía por una iniciativa de los populares en el Parlamento para apoyar al sector taurino a la que se opuso la formación de Santiago Abascal.

PP y Vox se disputan en plena campaña electoral la bandera de defensores del sector del toro, a pesar de que ambos partidos ya han mostrado públicamente en reiteradas ocasiones su posición.

En el propio acuerdo de investidura firmado por PP y Vox se recoge la obligación de apoyar por ley la tauromaquia, "fuente de riqueza y empleo, en su triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico".

Este punto ha sido el esgrimido por Vox para justificar su voto, ya que defienden que la tauromaquia necesita una ley de protección sin más dilación y no una proposición no de ley como la presentada por los populares, "que es retroceder, no avanzar".

Sin embargo, el vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, encargado de la iniciativa, ha denunciado este viernes la "falta de madurez" de Vox porque en su opinión "antepone el inmenso ego que tiene" a las necesidades de los colectivos andaluces.

Martín ha lamentado en Twitter "el malestar y el estupor" en el sector taurino por el voto contrario de Vox y ha considerado que su actitud es fruto de los "celos" y de una "pataleta infantil". "El protagonismo en este asunto es del sector taurino, no de Vox", ha espetado el dirigente popular.

La respuesta directa a Martín ha sido del portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, quien ha señalado que su grupo presenta proposiciones no de ley para exigir al Gobierno andaluz que cumpla sus acuerdos firmados, pero el PP lo ha hecho para permitir a su Ejecutivo "retrasar el cumplimiento del acuerdo suscrito".

La iniciativa que ha generado la disputa, que defiende la preservación y reconocimiento de la tauromaquia, fue aprobada por PP, PSOE y Ciudadanos en la Comisión de Presidencia del Parlamento, con los votos en contra de Vox y Adelante Andalucía (Podemos-IU).