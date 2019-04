Casado: "Sánchez no da la cara porque tiene que dar indultos por escaños"

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no quiera un debate con él y ha asegurado que "no da la cara porque sabe que tiene que dar indultos a cambio de escaños".

En un acto del partido en un campo de naranjas de La Pobla de Vallbona (Valencia), Casado ha denunciado que Sánchez evita pronunciarse cada vez que se le ha preguntado sobre si va a indultar a los políticos catalanes presos en caso de que sean condenados.

NOTICIAS RELACIONADAS La precampaña se cierra con polémica en torno a la postura del PP sobre el SMI

"Este es un silencio cómplice. Es el silencio de constatar que Sánchez va a pactar los indultos a cambio de los escaños de los separatistas", ha manifestado Casado, que estaba acompañado por las candidatas populares a la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, y a la alcaldía de València, María José Català.

Casado ha defendido que el PP es la única alternativa de gobierno a Pedro Sánchez y ha pedido el apoyo de aquellos ciudadanos que no quieren que siga gobernando y de quienes quieren "que España siga unida".

Ha considerado que Sánchez "tiene miedo" a debatir en un cara a cara con él porque tendría que responder a cuestiones sobre la situación del sector agrícola, la caída de autónomos o de la creación de empresas, y el aumento del paro, el déficit o la deuda.

Casado ha criticado que Sánchez no quiera hablar de esas cuestiones sino solo "de lo que le da la gana", como Franco o como no negar "los indultos a los separatistas", y ha reprochado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, diga que "no es el momento de hablar" de medidas políticas como el indulto.

"¿No podemos hablar de lo que va a pasar el mes que viene si Sánchez necesita los votos de los separatistas para gobernar o es que al final quien calla otorga?", se ha preguntado el líder del PP, para quien esto es "un silencio cómplice".

Ha advertido de que si Sánchez gana las elecciones va a recibir los apoyos del presidente y expresidente catalán, Quim Torra y Carles Puigdemont, respectivamente; del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

"Si Sánchez puede, pactará la independencia con el señor Torra", ha afirmado, antes de asegurar que el líder del PSC, Miquel Iceta, ya lo avanzó al anunciar "en euskera" que "si en diez años esta ola del independentismo" continúa habrá que negociar y votar la autodeterminación.

"¿Vamos a permitir que esto pase? Porque de esto van las elecciones", ha alertado Casado, para quien todo lo demás son globos sonda y cortinas de humo para esconder "la mayor radicalidad que hemos visto en la democracia española".

Esta es, a su juicio, "pactar con los que quieren romper nuestro país, con los que no condenan el terrorismo y han formado parte de la banda terrorista ETA y con los comunistas de Podemos, que lo que han hecho ha sido arruinar a Venezuela y a otros países latinoamericanos".

Frente a eso, Casado ha asegurado que el PP es "la única alternativa de gobierno a Sánchez" y ha dicho que quien quiera que éste no gobierne, debe votar al PP y quien quiera que España siga unida debe "unir su voto en torno al proyecto del PP".