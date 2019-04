Adiós a los 'viernes sablazo'

La historia y ahora también el friquismo han ido caprichosamente pintando los días y el calendario de distintos colores o calores. Además del ‘black friday’ o el ‘blue monday’, tenemos los lunes al sol, para sacudirnos el penetrante frío del desempleo. Los viernes negros, con grandes batacazos económicos y bursátiles, rescates incluidos. O los viernes rojos de Chávez y Maduro. Este último, conocido en Venezuela como el ‘madurazo’, tuvo lugar apenas hace un año, cuando el dictador, que algunos veneran por estos lares, promovió un programa de recuperación y crecimiento económico que hoy se retrata con el peor rostro de la miseria.

No se sabe muy bien por qué, pero habrán visto ustedes que los viernes se suelen pintar casi siempre con el color del dinero. El Gobierno Sánchez se ha inventado los ‘viernes sociales’. A la jugada no se le ha adjudicado banda cromática, pero llevamos gastados mil millones de euros por decreto y sin presupuesto. El calificativo se debe referir a que esta juerga, que no es otra cosa que la precampaña electoral del egosanchismo, la va a pagar la sociedad española, con dinero público y de todos. Incluido el de la vicepresidenta Calvo. Por lo demás, han sido viernes de sablazo. O ‘sanchazo’, a elegir.

Más vale que este viernes, primer día de campaña oficial, debe poner fin a este abuso político y gubernamental.