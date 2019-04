Grande-Marlaska defiende los derechos LGTBI ante el "modelo de macho ibérico"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles que hay que blindar los derechos del colectivo LGTBI, que "han costado mucho de conseguir", frente al "discurso del odio" de quienes quieren imponer "un modelo único de macho ibérico que viene a caballo".

El número uno del PSOE por Cádiz ha hecho este llamamiento en la clausura de una jornada dedicada a los derechos de este colectivo en el Centro LGTBI de Barcelona, donde también le han acompañado la candidata socialista por Barcelona al Congreso, Meritxell Batet; el líder del PSC, Miquel Iceta, y el alcaldable del partido en la capital catalana, Jaume Collboni.

"Esos derechos que ahora tenemos y que nos parecen intocables, nos han costado mucho de conquistar, y están de nuevo amenazados. Amenazados por un modelo único de macho ibérico que viene a caballo, por un modelo único de familia", ha apuntado Grande-Marlaska, que ha agregado que en el proyecto que encabeza Pedro Sánchez no quieren "un modelo único de amor ni de sociedad".

El titular de Interior ha lamentado que, en pleno siglo XXI, en España "algunos partidos e instituciones" siguen considerando a los homosexuales como "enfermos" o "peligros sociales, como en el franquismo". "Ahora, en 2019, me pregunto: ¿es el franquismo o es el pensamiento del obispado de Alcalá de Henares?", ha continuado.

Más allá de preservar los derechos adquiridos, Grande-Marlaska ha subrayado que aún queda camino por recorrer para erradicar la discriminación.

En este sentido, su compañera de gabinete, la candidata del PSC Meritxell Batet, ha destacado que desde el PSOE han estado trabajando en la ley de Igualdad LGTBI, que ha confiado en que se podrá aprobar en la próxima legislatura, si bien ha augurado que "un recurso ante el Tribunal Constitucional caerá", tal y como ya pasó cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario.

"Decían, 'pero no lo llamemos matrimonio'. Es que siempre el problema está en el 'pero'. O crees o no crees en la igualdad, no hay 'pero' que valga", ha recalcado Batet.

Por su parte, y aprovechando la presencia de Grande-Marlaska, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha reclamado que la policía proteja al colectivo LGTBI y que persiga a quienes no respetan sus derechos y evidencian una intolerancia "aún demasiado presente en la sociedad", que a veces se traduce en violencia.

"Hay gente a quien le cuesta ver la diferencia entre derecha e izquierda(...) un ejemplo, antes teníamos ministros que en Semana Santa aprovechaban y cantaban 'Soy el novio de la muerte' -el himno de la legión- y ahora tenemos a ministros que van a la manifestación del orgullo gay", ha resuelto Iceta.

También ha intervenido en el acto el alcaldable del PSC por Barcelona, Jaume Collboni, que ha reivindicado que las personas LGTBI con cargos públicos tienen que explicarlo porque así, cuando un niño o niña les ve en la tele, puede decir: "Veis, papá, mamá, puedo ser ministro o alcalde de Barcelona siendo gay".