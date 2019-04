No lo atribuyó a un error al explicarse ni a un malentendido. Pablo Casado volvió a denunciar la difusión de "fake news", noticias falsas, tras su enredo sobre el Salario Mínimo Interprofesional. Durante horas, el debate de este miércoles se centró en si el PP, en caso de llegar a la Moncloa, se propone revertir la subida del SMI hasta los 900 euros que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2019. La respuesta del candidato de los populares, en defensa del pacto que alcanzó en su día Mariano Rajoy sobre esta materia, desató la polémica: "Lo que haré es cumplir la negociación que llevó el Gobierno, con el acuerdo de la patronal y los sindicatos, para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020".

En la precampaña, pese a las críticas al PSOE por actuar de manera unilateral, Casado no había propuesto dejar el salario mínimo en 850 euros el próximo año. Y el líder del PP se apresuró a negar que una marcha atrás figure ahora en los planes de los populares. "¿Pero quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en las 'fake news' de la semana?", replicó sin ver que esa lectura pudiera extraerse de sus palabras. "Yo -rechazó de nuevo- no he dicho eso".

Casado le dice a Alsina que rebajará el SMI a 850 Euros en 2020 porque lo de 900 crea paro.



Poco después Casado rectifica: "Pero ¿quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en la fake news de la semana ya?"



Fuentes de la dirección del PP descartaron, también en privado, una rebaja del salario mínimo en 50 euros. "Sería -esgrimieron- suicida". Más aún a dos días de que comience una campaña electoral que podría ser decisiva para que el 40% de electores que todavía dudan se inclinen por un partido u otro. Desde la cúpula tradujeron el mensaje de Casado e insistieron en que, hubiese resultado o no ambiguo en la entrevista que concedió a Onda Cero, lo que intentaba era censurar al Gobierno "por no haber dialogado con sindicatos y patronal".

Ya en el almuerzo del Foro ABC, el líder del PP volvió a explicar su postura. Los populares han apostado en los últimos meses por respetar el incremento del SMI gradual acordado por Rajoy. Contemplaba que en 2018 se alcanzaran los 736 euros al mes; este año, los 773; y en 2020, los 850 euros. "Nosotros queremos sentarnos nada más llegar al Gobierno con los sindicatos y los empresarios para saber cómo se tiene que actualizar el salario mínimo, como nosotros habíamos pactado en la pasada legislatura", reiteró Casado.

También aprovechó la convocatoria para incidir en su programa económico. Desde el PP se cuantificó en 16.100 millones euros la bajada de impuestos que propone el partido y se argumentó que, si a las medidas fiscales se les suman nuevas facilidades para crear empresas y una reforma para mejorar la unidad del mercado, el PIB aumentará, siempre según sus cálculos, 28.000 millones de euros y se crearán 482.000 empleos adicionales.

Antecendentes

No es la primera vez que Casado atribuye a una tergiversación las controversias que han surgido en los últimos meses sobre el PP. En marzo, el presidente de los populares salió a precisar su propuesta de confidencialidad para las inmigrantes irregulares que decidan entregar a sus bebés en adopción, negó que se buscara "blindar" a estas madres y confesó sentirse víctima de las "fake news".

No vio en el episodio un hecho aislado e incluyó entre las noticias falsas las publicaciones sobre su máster y que se le reprochara haber relacionado aborto y pensiones en una entrevista en EFE. "Si queremos financiar las pensiones y la salud -había trasladado a la agencia-, debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos".

El asunto de la inmigración indignó especialmente a Génova. Algunos cargos del PP atribuyeron la confusión a una campaña acelerada, con múltiples actos e intervenciones diarias, y a día de hoy siguen detectando cierta sensación de "desorden" e improvisación. Pero Casado volvió este miércoles a reprochar a los socialistas que se "hicieran eco de una mentira oficializada por Moncloa". "Hoy -apostilló- lo han intentado con otra, menos mal que no lo han conseguido".