Suárez Illana asegura que el PP pondrá en marcha "toda la batería judicial" si se intenta prohibir los toros

El número dos de la lista del PP por Madrid al Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez Illana, ha asegurado que su partido pondrá en marcha "toda la batería judicial" en caso de que un hipotético gobierno entre PSOE y Podemos intentasen promover alguna iniciativa legal para prohibir las corridas de toros.

El dirigente político, en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press, ha recordado que la tauromaquia fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y "protegida por el Tribunal Constitucional", y se ha mostrado convencido de que "mientras haya un toro íntegro en el ruedo y un hombre dispuesto a bailar con la muerte a su alrededor creando emoción y arte habrá torería y toros".

Suárez Illana ha evitado, no obstante, pronunciarse sobre el mantenimiento del cierre de la plaza Monumental de Barcelona tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la prohibición de las corridas de toros aprobada en el Parlament catalán. "Se ha revertido esa situación, pero otra cosa es que que no se celebren toros porque la gente no vaya y ahí entra la libertad de cada uno", ha explicado.