Lo juro. Existe el Día Mundial de…: la felicidad, los bosques, los vuelos espaciales tripulados, el jazz, la erradicación de la fístula obstétrica, la sensibilización sobre el albinismo, el yoga y la concienciación sobre los sunamis. ¡Ahí queda eso! Yo propongo ‘El Día Mundial sobre el dos y dos son cuatro’. ¡Y todos tranquilos… y felices cual perdices!

Las cosas no se hacen porque se les señale un día (con su noche y todo) sino si se quieren hacer y si hay voluntad para hacerlas.

Estamos quemados de la política de gestos (e incluso de los gestos de la política), del ‘hoy por mí, mañana por mí’, del ‘un pasito p’alante y un pasito p’atrás’, del ‘y tú más’. Si se está en el Gobierno, lo rosa es azul; si se está en la oposición, lo verde es marrón… y sigue el tiovivo cromático a medida que se cambian de bancada. Y viceversa. ¡Daltonismo galopante!

No puede ser que, estando en el Gobierno, la leche desnatada sea más sana que la entera, ni que los tréboles de tres hojas sean patrimonio de la humanidad… y que, al pasar a la oposición, se intente prohibir la peligrosísima leche desnatada y se monte un safari biológico para preservar los tréboles de diecisiete hojas.

Lo malo no es que me mientan sino que crean que no me doy cuenta. Me penaría ser tonto pero más me irrita que me tomen por tal, me traten como tal y me hablen como tal. Tontos, pero tontos, haylos… y no están donde muchos de nuestros políticos se creen. ¡No, no!

Como diría el loco: donde dije ‘digo’, la viga en el propio.

David Serrano-Dolader es profesor de la Universidad de Zaragoza